Terremoto Gargano, scossa a Carpino: trema il Sud Italia

Paura all’alba per un terremoto sul Gargano, scossa a Carpino: trema il Sud Italia, sisma avvertito in molte località, paura ma nessun danno.

Nuova scossa di terremoto oggi all’alba sul Gargano. Il comune più vicino è quello di Carpino, poi intorno Cagnano Varano, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, fino a Manfredonia. Il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.6, con epicentro a 4 km da Carpino e ipocentro a 20 km di profondità. La scossa è stata ben più forte di quella dell’ottobre scorso.

Per saperne di più –> Terremoto: scossa all’alba sul Gargano, epicentro e precedenti

Il capoluogo Foggia si trova a una cinquantina di chilometri dall’epicentro del sisma di questa mattina all’alba. Sul Gargano, diverse sono state le occasioni in cui sono state avvertite delle scosse. Il 27 novembre 2017, una forte scossa di terremoto di magnitudo di 3.6 a profondità di 5 km è stata registrata nella notte dall’Ingv al largo del promontorio del Gargano, in mare.

Leggi anche –> Terremoto, sciame sismico a Benevento: mappa del sisma

Altre scosse sul Gargano, recenti terremoti nel Sud Italia

Qualche mese prima, il 13 giugno 2017, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter è stata registrata dall’Ingv in pieno Mar Adriatico alle 13.16. Invece, qualche giorno fa, il 17 gennaio, in Calabria si è verificato un sisma di magnitudo 3.9 che ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 6 km da Albi e 19 da Catanzaro. Molte le persone che nel cuore della notte, dopo la scossa, hanno scelto di scendere in strada. I dati sul sisma sono stati elaborati dall’Ingv. Le scosse – sia quella dell’alba sul Gargano, che quella del 17 gennaio in Calabria – hanno spaventato la popolazione ma non hanno provocato danni.

Leggi anche –> Terremoto Mugello: sciame sismico, danni e tutti gli aggiornamenti