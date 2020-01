Incidente Genova, schianto auto scooter: morto a 27 anni

Drammatico incidente stamattina a Genova, schianto frontale tra un’auto e uno scooter: centauro morto a 27 anni.

Ennesima tragedia della strada: si è verificata nella mattinata a Genova. Un 27enne, alla guida di uno scooter, ha perso la vita in uno schianto avvenuto in via Siffredi, zona Cornigliano. Il suo mezzo a due ruote, che procedeva in direzione ponente, si sarebbe scontrato con un’auto.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, mentre sul posto sono intervenuti il 118, la pubblica assistenza e la polizia municipale. Oltre al giovane rimasto ucciso, ci sarebbero altri feriti.

Incidente Genova: cosa sappiamo dello schianto tra auto e scooter

Nella zona, a causa delle operazioni di soccorso, si segnalano numerosi disagi per il traffico. Le auto infatti circolano su due sole corsie, una per senso di marcia. Le forze dell’ordine, intanto, stanno effettuando i rilievi rituali. Si indaga soprattutto per chiarire la dinamica dell’incidente. Il giovane di 27 anni ha perso la vita nonostante l’intervento sul posto dei soccorritori sia stato tempestivo. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

L’impatto tra l’auto e lo scooter, stando ai primi rilievi, sarebbe stato frontale. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’imbocco sulla strada Guido Rossa. Non si conoscono le condizioni di eventuali altri feriti nello schianto, né è chiaro se il giovane viaggiasse da solo. Non si hanno ulteriori informazioni.