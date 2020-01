Giulia morta a 14 anni nell’incendio: la madre vittima di un incidente

Una tragedia è avvenuta nella notte a Borgo a Mozzano, nel lucchese, Giulia morta a 14 anni nell’incendio della casa: la madre vittima di un incidente.

Ancora una giovanissima vita spezzata nell’incendio di un’abitazione, dopo quanto accaduto in provincia di Fermo qualche giorno fa, episodio su cui è emersa una drammatica verità.

La nuova tragedia è avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 gennaio in un’abitazione di Borgo a Mozzano, in località Socciglia, in provincia di Lucca. Nell’incendio di una casa colonica bifamiliare, ha perso la vita una ragazza di 14 anni.

Cosa è accaduto: Giulia, ragazza di 14 anni morta nell’incendio della casa

A lanciare l’allarme è stato il padre della ragazza, il quale ha allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. La stessa vittima dell’incendio si sarebbe svegliata nel cuore della notte, dando l’allarme al suo papà, un uomo di 49 anni. Sul posto sono arrivati d’urgenza i vigili del fuoco, ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita della ragazzina. Stando alle prime informazioni, il padre della giovane, nel tentativo di strapparla dalle fiamme, sarebbe rimasto a sua volta ustionato in maniera seria.

Sul posto le ambulanze di Borgo a Mozzano, Croce Verde di Ponte a Moriano e le forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, che dovranno capire come sia scoppiato l’incendio nell’abitazione. Intanto, la casa colonica bifamiliare è stata posta sotto sequestro per volontà del sostituto procuratore di turno.

La mamma vittima di un incidente stradale: ferita la donna

Dopo il dramma consumatosi nella frazione di Anchiano nel comune di Borgo a Mozzano, un’altra tragedia stava per verificarsi. La madre della quattordicenne è rimasta ferita in un incidente stradale: la donna infatti non era in casa al momento del dramma e si trovava in viaggio. Il marito l’ha così chiamata per avvertirla di quanto era accaduto. In preda allo choc e al panico, la mamma della 14enne ha tentato di raggiungere precipitosamente l’abitazione familiare.

Ma si è schiantata contro un muro lungo la statale del Brennero. Ferita in maniera non grave, è stata soccorsa e ora si trova all’ospedale di San Luca di Lucca. Qui è ricoverato anche il marito della donna, che ha ustioni agli arti, che si è procurato probabilmente nel tentativo estremo di salvare la figlia adolescente. La vittima dell’incendio si chiama Giulia, il suo papà Massimiliano Salotti e la mamma Elisabetta Fava.

Chi era Giulia, la ragazza morta nell’incendio di casa

La povera vittima, il cui corpo è stato trasferito all’obitorio del Campo di Marte dove si svolgerà l’autopsia, aveva una grande passione per la danza. Aveva sempre vissuto in quella casa colonica, proprio come il suo papà, architetto e insegnante di arte di 48 anni, nato a Barga. Quella casa distrutta dalle fiamme era infatti di proprietà familiare da ormai diverse generazioni. Stando a quanto si è appreso, la ragazza è rimasta intrappolata dalle fiamme, che hanno circondato la sua stanza. La studentessa dormiva nella mansarda al piano superiore della casa.