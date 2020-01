Doodle dedicato a Luis Alberto Spinetta: chi era -VIDEO

Il Doodle di Google di oggi 23 gennaio 2020 dedicato a Luis Alberto Spinetta: chi era il chitarrista argentino, carriera e curiosità.

Luis Alberto Spinetta. Conosciuto anche come El Flaco. A lui, compositore, chitarrista e poeta argentino, è dedicato il Doodle di oggi 23 gennaio. Ma perché?

Perché Google ha dedicato un Doodle a Luis Alberto Spinetta

Stamattina Google ha deciso di realizzare un Doodle dedicato a Luis Alberto Spinetta nel 70esimo anniversario della nascita. Per omaggiare un grande artista prematuramente scomparso e mai fino in fondo capito. L’artista è stato spesso considerato il padre del rock and roll in lingua spagnola e un’icona della musica latinoamericana. Da qui la scelta di Google di rendergli omaggio in occasione dei 70 anni dalla sua nascita.

La storia del chitarrista e il suo rapporto con quello strumento lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Ha iniziato la sua carriera – nei primi anni Settanta – rifacendosi ai grandi del rock americani, a partire da Jimi Hendrix, scomparso a settembre 1970, e del quale ne raccoglie in qualche modo la virtuosa eredità. Ma successivamente inizia ad avere un’impronta propria: nei primi anni Ottanta, un liutaio, Christian Iannamicco, iniziò a produrre chitarre per Spinetta, tra cui la sua famosa Pluma. Insomma, definire il chitarrista il Maradona della musica argentina non è eccessivo e l’omaggio di Google è quanto mai azzeccato.

Ma chi è Luis Alberto Spinetta? Carriera e curiosità

Nato appunto il 23 gennaio a Buenos Aires nel 1950, Spinetta ha imparato a suonare la chitarra e cantare in giovane età. Continuò a sviluppare le sue abilità musicali e all’età di 17 anni Spinetta formò una delle band rock più influenti della storia argentina, di nome Almendra. La band, in cui suonavano anche 2 suoi compagni di liceo, rivoluzionò la musica latina, accostando sonorità tipiche argentine, compresa la lingua, al rock progressivo. Successivamente, il chitarrista formò e guidò diverse band di grande impatto che ispirarono il movimento internazionale “Rock en Español”.

Sono inoltre più di una ventina i suoi album da solista: immortalato con la sua immancabile chitarra bianca e rossa, ovvero i colori del River Plate, la più importante squadra di calcio argentina, la sua musica ha avuto un’influenza culturale fondamentale. Si pensi solo che l’Argentina ha spostato Día Nacional del Músico (Giornata nazionale dei musicisti) da novembre al 23 gennaio. Ma non è il solo modo in cui l’artista viene celebrato nel Paese sudamericano.