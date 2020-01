Houston: potente esplosione in città, fiamme e paura – VIDEO

Potente esplosione in città a Houston: fiamme e paura, sul posto i soccorritori, il video con le prime immagini del disastro.

Un’esplosione in un’azienda manifatturiera del nord-ovest di Houston ha scosso parte della città. Ci sarebbe almeno una persona in un ospedale. Risultano inoltre danneggiate le case vicine, sul posto ci sono vigili del fuoco che si arrampicano per spegnere l’incendio scaturito.

Leggi anche –> Rieti, uccide il marito con un’esplosione e resta ustionata

Almeno una persona potrebbe essere dispersa dopo l’esplosione di Watson Grinding and Manufacturing, ha dichiarato Art Acevedo, capo della polizia di Houston.

Leggi anche –> Messina, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: almeno 5 i morti

Esplosione a Houston: cosa è accaduto, le prime immagini

L’esplosione è avvenuta intorno alle 4:15 ora locale, al 4525 Gessner Road, a circa 18 miglia in auto a nord-ovest del centro, hanno detto i funzionari delle forze dell’ordine. Apparentemente una palla di fuoco si è alzata dal luogo del disastro dopo l’esplosione, come mostra un video pubblicato su Twitter. Il filmato è stato ripreso da una telecamera montata su una finestra di casa. I detriti sono volati a mezzo miglio dal luogo dell’esplosione. I dettagli su ciò che ha causato l’esplosione non si conoscono.

Almeno una persona è stata ferita da un vetro frantumato ed è stata portata in ospedale, ha dichiarato il Capitano Oscar Fire Garcia. Molte case nella zona sono state danneggiate, tra cui finestre e porte rotte, e in almeno un caso, un tetto crollato. Un residente ha spiegato che la potenza iniziale del boato gli ha fatto pensare a un fulmine che poteva aver colpito qualche abitazione. Mark Brady, che vive a circa mezzo miglio dall’industria manifatturiera, ha detto ad alcuni cronisti citati dalla CNN che l’esplosione “ci ha buttati tutti fuori dal nostro letto”. Piccole esplosioni sono avvenute nel sito nelle prime ore dopo l’esplosione. La situazione sembra sotto controllo e non sono state ordinate evacuazioni dell’area circostante.