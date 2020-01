Coronavirus in Cina, cresce la paura: diverse segnalazioni in Italia

Il nuovo misterioso Coronavirus in Cina, cresce la paura in tutto il mondo: diverse segnalazioni in Italia, situazione sotto controllo.

Decine di persone sono morte in Cina mentre il coronavirus di Wuhan continua a diffondersi in tutta l’Asia. Più di 1.300 sono stati infettati in tutto il mondo, la stragrande maggioranza nella Cina continentale. In poco più di una settimana, la situazione si è aggravata. Infatti, dai primi casi ora ne se contano a centinaia. Ci sono anche segnalazioni in Italia, anche se gran parte dei casi vengono trattati come non sospetti. In particolare, sembra rientrato il primo episodio, registrato al Policlinico di Bari.

Segnalazioni Coronavirus in Italia, emergenza a Wuhan

A Bari nei giorni scorsi è stata ricoverata una cantante lirica, di ritorno da una tournée a Wuhan. Una sua collega è stata portata in ospedale a Parma. In entrambi i casi sembra smentito si tratti del nuovo Coronavirus. Due giovani cinesi vengono tenuti in osservazione a Macerata, sebbene trattati come casi non sospetti, e un nuovo caso viene segnalato in queste ore a Napoli. Non è chiaro il numero dei contagiati in Europa: sarebbero tre solo in Francia, stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute nella serata di ieri.

Intanto, in Cina oggi è il primo giorno del capodanno lunare, ma festività sono state cancellate a Pechino, Hong Kong e in altre città importanti per controllare la diffusione del virus. Nei prossimi 15 giorni Wuhan costruirà un secondo ospedale con 1.300 posti letto, secondo il quotidiano statale cinese People’s Daily. L’annuncio arriva dopo che gli operatori sanitari della città hanno avvertito che gli ospedali stanno esaurendo le scorte mentre lottano per far fronte allo scoppio del virus. Il piano di emergenza per la malattia di Hong Kong è stato aggiornato dal livello “serio” a quello di “emergenza”, ha annunciato l’amministratore delegato di Hong Kong Carrie Lam oggi, in una conferenza stampa in mezzo alle crescenti paure della diffusione del virus.

La lista dei casi confermati di Coronavirus

Questa la lista dei casi confermati finora fuori dalla Cina: 5 in Thailandia e Hong Kong, quattro in Australia, tre in Francia. Poi ancora tre a testa in Giappone, Malaysia, Singapore e Taiwan. Due sono i casi finora accertati negli Stati Uniti. Uguale il numero dei casi in Vietnam, Corea del Sud e Macao. Un caso viene confermato anche in Nepal.