Amatrice: morto Emiliano Stecconi, ‘eroe silenzioso’ del terremoto

Emiliano Stecconi, la morte dell’allevatore di Amatrice a soli 23 anni: era considerato un ‘eroe silenzioso’ del terremoto.

Aveva solo 23 anni Emiliano Stecconi, un giovane allevatore di Amatrice, che la mattina dopo il terremoto del 24 agosto, in silenzio come tanti suoi concittadini, si mise a scavare tra le macerie.

La sua vicenda era simile a quella di tante altre, lui stesso raccontava: “Non ci si abitua al terremoto, vorresti tornare a una vita normale. La mia famiglia e io ci auguriamo che la nostra terra rinasca”. Non si tratta della prima morte tra i soccorritori del terremoto: 2 anni fa, ad esempio, era venuta a mancare Emanuela Sevi Troiani, nota otorinolaringoiatra al servizio dell’ emergenza sanitaria 118, tra i medici che erano ad Amatrice.

La morte di Emiliano Stecconi, allevatore di Amatrice

Emiliano Stecconi è stato rinvenuto morto dai suoi cari nella stalla. Avrebbe avuto un malore – stando alla ricostruzione dei militari dell’Arma dei Carabinieri – mentre accudiva i suoi bovini. “Memi”, come tutti lo conoscevano in paese, viveva nella frazione di Santa Giusta insieme ai suoi familiari. Una famiglia che a tre anni e mezzo quasi da quei tragici fatti stava provando a ripartire. La notizia dunque ha fatto ripiombare nello sconforto una comunità già distrutta e messa in ginocchio dai fatti del 24 agosto 2016 e dalle successive scosse, che continuano a ripetersi ancora oggi sul territorio.

Tra i primi a ricordare il giovane, c’è l’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi: “Sei stato uno dei tanti eroi silenziosi che la mattina del 24 Agosto ha messo a rischio la sua vita per aiutare la nostra comunità. Te ne sei andato giovanissimo, senza un perché. Addio Emiliano, eroe di Amatrice”. A Emiliano Stecconi sono dedicati decine di messaggi apparsi in queste ore sui social network. Tra questi, particolarmente commosso il ricordo della Croce Rossa di Amatrice. Il giovane – dopo il sisma – con la famiglia era riuscito a far ripartire l’attività di allevamento, grazie anche alla raccolta fondi “la Rinascita ha il cuore giovane”, con la quale aveva ricevuto un contributo di 5mila euro.