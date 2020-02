Caserta, pizzaiolo contro Chiara Ferragni: “Vi spiego perché…”

Un pizzaiolo di Caserta contro Chiara Ferragni, rifiuta la prenotazione della sua influencer nel suo locale: “Vi spiego perché l’ho fatto”.

Il proprietario della pizzeria Masianelli di Caserta, Francesco Martucci, sta facendo parlare di sé in queste ore per un episodio singolare. L’uomo sostiene di aver ricevuto una telefonata da Chiara Ferragni, la nota influencer da 18 milioni di follower, che chiedeva di poter avere un tavolo riservato in un privée. Il titolare del ristorante pizzeria avrebbe risposto negativamente, spiegando l’accaduto sui social.

La scelta del pizzaiolo di Caserta che rifiuta la prenotazione di Chiara Ferragni

Sottolinea Francesco Martucci in un post che è diventato virale: “Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo”. Inutile dire da che parte si siano schierati gran parte degli utenti: “Bravo”, è il grido quasi unanime dei social. “Solo così si possono rendere conto alcune persone di quanto siano ridicole”, attacca qualcuno, prendendo di mira la moglie di Fedez. Per molti il pizzaiolo, “oltre all’equilibrio sempre perfetto dei sapori e la leggerezza delle sue pizze”, ha un punto di forza nella “cura in tutto ciò che fa”.

Ma non tutti plaudono alla scelta del pizzaiolo e in particolare sottolineano che forse non era necessario rendere pubblica la presunta conversazione con Chiara Ferragni. Presunta perché qualcuno sostiene che si tratti solo di un modo di farsi pubblicità e qualcun altro evidenzia che l’influencer in queste ore sta postando delle foto sui social da Los Angeles, dove si trova per motivi professionali. Qualunque sia la verità, una cosa è certa: la moglie di Fedez sceglierà in futuro un altro posto dove andare a cena.