Marina Occhiena: che fine aveva fatto la cantante dei Ricchi e Poveri

Che fine aveva fatto la cantante dei Ricchi e Poveri Marina Occhiena: gli esordi, il successo col gruppo, l’addio e la carriera da solista.

Riuniti a Sanremo nell’edizione 70 del Festival e a 50 anni da ‘La Prima Cosa Bella’. La reunion dei Ricchi e Poveri, storico gruppo vocale italiano, è sicuramente uno dei colpi del festival 2020. Grande interesse per questo ritorno sul palco, dopo il duetto di ieri tra Al Bano e Romina Power. Nel gruppo ci sarà anche Marina Occhiena, della quale si erano ‘perse le tracce’. Ci sarà anche Franco Gatti, che ha vissuto un dramma familiare qualche anno fa.

Marina Occhiena nei Ricchi e Poveri

Classe 1950, l’esordio di Marina Occhiena nel mondo della musica avviene a soli 15 anni, quando esce il suo primo singolo, pubblicato per la Ricordi. L’incontro con i Ricchi e Poveri è datato 1968. Gli altri componenti del gruppo sono Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati. Nel giro di poco tempo, il loro successo è enorme. Il debutto con il gruppo avviene in realtà al Cantagiro 1968, con L’ultimo amore. Nel 1970 l’esordio a Sanremo con La prima cosa bella, l’anno successivo si presentano con Che sarà. Sono le loro hit più note ed entrambe le volte arrivano secondi.

Il gruppo ha un successo crescente e nel 1978, rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest, quell’anno tenutosi a Parigi, con Questo amore, tratta dall’omonimo 33 giri e uscita anche in Francia. La rottura avviene nel 1981, alla vigilia di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo avrebbe dovuto presentare Sarà perché ti amo, altro grande classico. Ma Marina Occhiena dopo 15 anni lascia i Ricchi e Poveri, soprattutto per contrasti con l’altra cantante, Angela Brambati.

La carriera da solista dopo l’addio ai Ricchi e Poveri

Intraprende la carriera da solista, ma non arriva il successo che forse si aspettava. Partecipa 2 volte al Festivalbar, la seconda con Videosogni – forse il brano più conosciuto – nel 1985. Arriva quindi la carriera di attrice, sia per il cinema che per il teatro. Tra le pellicole cinematografiche ci sono Chewingum, per la regia di Biagio Proietti e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, di Bruno Gaburro. Nel 2015 partecipa al film Camminando nel cielo di Angelo Antonucci.

Collabora anche alla stesura di vari soggetti per cinema, teatro e televisione. Il suo grande amore, negli anni, sembra essere il teatro. Appare in televisione nel 2006 al reality show L’isola dei famosi, arrivando terza. Non lascia però mai definitivamente il mondo della musica, portando avanti i suoi spettacoli nelle piazze italiane, accompagnata dalla band Parafunky. Nel 2014 incide il brano Hai parlato a Lui di me cantato in duetto con Fra Marco Palmerani, dedicato a Giovanni Paolo II. Il singolo esce in una compilation dedicata al compianto Santo Padre. Legata da giovanissima a Franco Califano, ha sposato il ginecologo Giuseppe Giordano, da cui ha avuto un figlio.