Il dramma di Terrance ‘TeeJay’ Jackson, giovane star del football ucciso ai funerali del nonno: la ricostruzione del drammatico accaduto.

Una giovane promessa del football americano, 15 anni, “è morto tra le braccia di sua madre” quando è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dopo il funerale di suo nonno. Terrance ‘TeeJay’ Jackson è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a un pasto dopo la sepoltura di suo nonno, in una chiesa di Riviera Beach, in Florida, sabato scorso. A quanto pare, al termine della cerimonia, sarebbe esplosa una lite violenta tra parenti e il teenager avrebbe avuto la peggio.

La dinamica della morte di TeeTay, giovane star del football

A un certo punto, Royce Freeman, 47 anni, prese una pistola e sparò al giovane, colpendolo con un solo proiettile al collo. Un altro dei familiari ha restituito una scarica di proiettili e ha colpito Freeman, anch’egli morto. La polizia ha riferito che ci sono stati 13 colpi in totale. Sconcertante la dinamica del tutto, avvenuta in un contesto di lutto per i funerali appena svolti. Secondo una pagina GoFundMe allestita per i costi del funerale di Teejay: “Alcuni membri della famiglia sono stati investiti da un’auto tra cui sua madre”.

Non è noto se ciò sia accaduto prima o dopo lo scoppio della lite mortale. La madre di Jackson Tronicia Jackson a 7news Miami ha raccontato che di fatto il figlio è morto tra le sue braccia. Ha detto che ha cercato di estrarre il proiettile dalla ferita da arma da fuoco, ma l’unghia si è rotta mentre lo faceva. Secondo sua madre, la giovane star del football, che ha giocato al Deerfield Beach High School, “non ha mai frequentato la strada”. I suoi familiari ricordano: “Aveva un futuro promettente davanti a sé”.