Coronavirus, chi è il primo contagiato italiano: età, provenienza, condizioni

Chi è il primo contagiato italiano dal Coronavirus: età, provenienza e condizioni del giovane uomo, parla il sindaco della sua città di origine.

Dopo i casi accertati a Roma, una coppia di cinesi che si trovava da qualche giorno nel nostro Paese, arriva un terzo caso accertato di contagio da Coronavirus in Italia. Si tratta di uno dei nostri connazionali rimpatriati da Wuhan.

Da qualche giorno sono rientrati gli italiani che si trovavano a Wuhan. Ieri in serata la conferma che uno di loro sarebbe stato contagiato dal virus. Negativi intanto gli altri casi, compreso quello della dipendente di albergo di Verona entrata in contatto con la coppia.

Chi è il giovane italiano contagiato da Coronavirus

Il primo italiano affetto dalla malattia n-CoV2019 si trovava dunque nei giorni scorsi in quarantena alla città militare della Cecchignola, nel centro sportivo dell’Esercito. Nel primo pomeriggio di ieri, è stato prelevato da lì da personale con tuta isolante e accompagnato in isolamento nella IV divisione dell’ospedale Spallanzani, centro d’eccellenza per la cura di malattie infettive. Nella serata di ieri, dopo i test effettuati, la conferma che si tratta proprio del nuovo Coronavirus.

Dalle informazioni raccolte in queste ore, è stato possibile tracciare un identikit del giovane italiano contagiato da Coronavirus. Si tratta di un ricercatore di 29 anni, proveniente da Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane è ricoverato “con modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale”. Il sindaco di Luzzara, Andrea Costa, ha confermato la provenienza del giovane contagiato: “Ho sentito il padre che è in contatto con lui” – scrive su Facebook – “Era in Cina per motivi di svago e da lì è stato direttamente rimpatriato con tutte le misure precauzionali del caso. Al momento si trova in isolamento allo Spallanzani di Roma”. Secondo le informazioni disponibili, il 29enne vive da anni all’estero e si era recato a Wuhan con la fidanzata cinese per festeggiare il Capodanno. All’esplodere dell’epidemia, si erano chiusi in casa, annullando anche la prevista tappa che avrebbero dovuto fare in Thailandia.