Meredith Kercher: il padre morto in circostanze misteriose

Il padre di Meredith Kercher, la giovane assassinata a Perugia nel 2007 in una casa universitaria, è morto in circostanze misteriose.

Secondo quanto riferito, il padre di Meredith Kercher, la studentessa britannica assassinata in Italia, è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente sospetto. Lo scrivono i media britannici in queste ore. John Kercher, 77 anni, è stato trovato sul marciapiede con un braccio e una gamba rotti vicino a casa sua a Croydon, nel sud di Londra, il 13 gennaio. Trasportato in ospedale, è morto a causa delle ferite.

La morte del padre di Meredith Kercher: cosa è successo

La sua famiglia ha dichiarato: “Lo abbiamo amato moltissimo e ci mancherà molto.” La figlia di 21 anni, Meredith, studentessa dell’Università di Leeds, era in viaggio di scambio Erasmus a Perugia nel 2007 quando è stata uccisa. La sua coinquilina americana, Amanda Knox, e il fidanzato di questa, Raffaele Sollecito, sono stati giudicati colpevoli di omicidio ma sono stati assolti in appello. La sentenza di assoluzione divenne definitiva in Cassazione. Rudy Guede, 33 anni, è stato condannato a 16 anni per l’omicidio. La notizia ebbe un vasto rilievo sulla stampa italiana e non solo: il delitto di Perugia è stato uno dei più discussi degli ultimi vent’anni.

Il detective sergente Steve Andrews, della Met Police, ha dichiarato: “Attualmente stiamo trattando la morte di quest’uomo come inspiegabile e i nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento molto triste. Nonostante le indagini approfondite fatte finora, incluso parlare con i testimoni ed esaminare le potenziali opportunità delle telecamere di videosorveglianza, non siamo ancora stati in grado di stabilire come l’uomo abbia riportato quelle ferite che includevano un braccio rotto e una gamba rotta”. L’ipotesi è che l’uomo possa essere stato investito e lasciato sull’asfalto.

