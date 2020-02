Sanremo 2020, Gente De Zona: chi sono gli ospiti della finale

La finale di Sanremo 2020, Gente De Zona: chi sono gli ospiti, carriera e curiosità sul duo reggaeton cubano, che ha avuto successo anche in Italia.

5 album pubblicati, di cui tre in studio, collaborazioni con artisti in tutto il mondo e milioni di streaming e ascolti. Loro sono i Gente De Zona, un duo reggaeton cubano che salirà sul palco di Sanremo per la finale del Festival, prevista per l’8 febbraio.

Questa edizione del festival ha fatto scoprire all’Italia anche personaggi poco conosciuti nel nostro Paese. Un esempio è la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, rivelatasi un vero fiume in piena e probabilmente stasera il duo cubano non sarà da meno.

Chi sono i Gente De Zona, super ospiti a Sanremo

Fondati nel 2000, il gruppo originario è formato da Alexander Delgado e Jacob Forever, dal 2005 fino al 2013 fa parte del gruppo anche Nando Pro e dal 2005 Michel Delgado. Nel 2013 entra nel gruppo Randy Malcom Martinez. Quest’ultimo diventa a tutti gli effetti uno dei frontman della band. Il loro primo disco, Lo Mejor Que Suena Ahora, esce nel 2008, ma solo qualche anno più tardi i Gente De Zona conoscono il successo: prima il duetto con Pitbull, poi soprattutto quello con Enrique Iglesias li fanno conoscere a livello internazionale.

Nel 2015, esce La Gozadera, brano in collaborazione con Marc Anthony: il brano si aggiudica il certificato di disco d’oro in Italia, ma soprattutto trionfa ai Latin American Music Awards nella categoria “miglior canzone tropicale”. Con Marc Anthony, collaborano anche al brano La Traidora. Poi per i Gente De Zona arriva la collaborazione anche con Jennifer Lopez. Nel 2018, collaborano infine con 2 artisti italiani: realizzano il remix di ‘Nadie ha dicho’, versione spagnola del brano di Laura Pausini ‘Non è detto’, quindi cantano insieme al trio lirico ‘Il Volo’ nel brano ‘Noche sin dia’.