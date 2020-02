Sanremo 2020, Morgan contro Bugo: chi ha ragione – VIDEO

Colpo di scena a Sanremo 2020, Morgan contro Bugo: l’attacco in scena durante l’esibizione, chi ha ragione tra i due?

Il fattaccio si consuma poco prima delle due: invitati a entrare sul palco dell’Ariston, Morgan scende deciso la scalinata Bugo tentenna. L’orchestra parte e immediatamente l’ex leader dei Bluvertigo attacca a cantare un testo diverso del brano ‘Sincero’, un attacco al collega, che lascia la scena. Poco dopo si apprende della squalifica per “defezione” del duo.

Succede anche questo a Sanremo 2020: in un festival che ne ha viste tante in settant’anni di storia, forse questo è un episodio che non ha precedenti. Ma come si è arrivati a questa situazione? Sinora l’unica versione disponibile è quella di Morgan, che si è giustificato in un’intervista a ‘Repubblica?’.

Cosa è successo davvero tra Bugo e Morgan?

Il cantante ha ripercorso tutte le tappe, dalla genesi del duetto alla rottura: l’amicizia con Bugo, la sua richiesta di andare insieme a Sanremo “perché senza di me non lo avrebbe certamente fatto”, la vicinanza del collega nella vicenda della casa. Poi parla di sciacallaggio, di una situazione pesante già nei giorni precedenti, fino al caso scoppiato nella serata dei duetti e delle cover, prima con i ritardi nelle prove e poi con quanto avvenuto sul palco durante l’esibizione.

Morgan accusa Bugo: “Senza badare a quello che era previsto e concordato anche con la regia, va davanti, sul proscenio e canta tutta la canzone, non solo il pezzo che doveva cantare lui, fa la strofa e il ritornello. Come quei dilettanti che vogliono andare avanti a tutti per farsi notare e fare i protagonisti”. In realtà, rivedendo anche quell’esibizione, sembra Morgan a tenere la scena, con Bugo in evidente imbarazzo. Ieri, infine, la scelta dell’ex leader dei Bluvertigo di cambiare il testo del brano in gara, ‘costringendo’ il collega ad abbandonare la scena.

I social si schierano con Bugo: nell’immediato, c’è chi parla del “gesto più punk della storia del festival”. Poi, man mano che è evidente quello che è accaduto, sono in tanti a scagliarsi contro Morgan, difendendo la scelta di lasciare il palco del collega. Qualcuno ironicamente ricorda i vecchi successi del cantautore di Trecate, da “Piede sulla m***a” a “Nel giro giusto”. Ma soprattutto in molti gli rimproverano di aver sbagliato a presentarsi al festival insieme all’ex leader dei Bluvertigo. C’è poi chi si schiera dalla parte del più famoso dei due, accusando l’altro di avere in qualche modo “alzato la cresta”. La sensazione è che quanto accaduto ieri sia solo l’inizio.

