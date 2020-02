Influenza killer, morta a 16 anni: il dolore della madre

Morta a 16 anni per un’influenza killer: il dolore della madre, parla la donna che racconta il dramma vissuto insieme alla figlia.

Una famiglia e una scuola superiore in Virginia stanno piangendo una ragazza di 16 anni morta venerdì per complicazioni legate all’influenza, secondo la madre. A Katie Giovanniello, al secondo anno della Heritage High School di Leesburg, è stata diagnosticata l’influenza il 2 febbraio. Trascorse la maggior parte della settimana a letto, con sua madre che si prendeva cura di lei di notte. E che oggi non si dà pace.

Parla la mamma della ragazza morta a 16 anni di influenza

“Ha dormito con me perché voleva stare con la sua mamma ed era solo malata, quindi come ogni altro bambino che ho pensato, OK, è malata, ha solo bisogno della sua mamma e ha bisogno delle medicine”, ha detto Colette Giovanniello. La donna, vedendo che le condizioni della figlia non miglioravano, ha preparato tutto per portarla a visitare da un medico. Invece, ha trovato Katie senza vita, apparentemente affetta da arresto cardiaco, che sua madre crede sia stata causata dall’influenza.

La donna non si dà pace e spiega che sua figlia si sarebbe potuta salvare se lei avesse scelto di farla ricoverare prima. Vuole che la morte di sua figlia serva da avvertimento per gli altri a farsi vaccinare e prestare molta attenzione ai sintomi dell’influenza se persistono. I familiari oggi ricordano Katie Giovanniello con queste parole: “Era così speciale che tutti l’amavano”. La ragazza era molto conosciuta e per questo diversi eventi previsti lo scorso weekend sono stati annullati. Una pagina GoFundMe è stata creata per la famiglia di Katie. La notizia viene riportata dai media Usa.

