Olanda: due pacchi bomba esplosi negli uffici postali, il bilancio

Due pacchi bomba esplosi negli uffici postali in Olanda, ad Amsterdam e Kerkrade: il bilancio delle esplosioni, cosa è accaduto.

Paura in Olanda stamattina: due lettere bomba sono esplose in due città olandesi, lo ha confermato la polizia locale. Un pacco è esploso nella capitale Amsterdam dopo essere stato ricevuto nella sala postale di una società nella zona nord-occidentale della città. La polizia locale ha spiegato che non ci sono feriti. L’esplosione è avvenuta intorno alle 8 di questa mattina, in orario di apertura.

Pacchi bomba esplosi in Olanda: cosa è accaduto

Una seconda esplosione ha colpito Kerkrade, la provincia più meridionale del Limburgo. Anche in questo caso, nessuno è rimasto ferito. Le due esplosioni, avvenute a centinaia di chilometri di distanza, sono avvenute quasi simultaneamente. “Un pacchetto di lettere è esploso in una società di smistamento postale a Wiebachstraat, nel Kerkrade”, il tweet della polizia di Limburgo, che precisa come non ci siano vittime. L’edificio è stato evacuato e sono in corso indagini della polizia, hanno aggiunto le forze dell’ordine.

Il fatto che i due pacchi bomba siano esplosi praticamente in contemporanea fa pensare a un’unica regia dietro i due attacchi di questa mattina. La polizia del Limburgo però frena su questa ipotesi: “Non è ancora noto se ci sia un collegamento con l’esplosione di un pacchetto di lettere questa mattina ad Amsterdam”. La polizia olandese ha avviato un’indagine dall’inizio di gennaio su una serie di lettere bomba che sembravano essere state inviate dalla stessa persona. Le lettere erano già state inviate a un hotel, una stazione di servizio, un garage, un’agenzia immobiliare e un servizio di raccolta.

