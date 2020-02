Terremoto: sciame sismico davanti a Catanzaro

By

Sciame sismico sulla costa davanti a Catanzaro: decine di scosse, molte di magnitudo superiore a 2 a partire dalla serata di ieri.

Una serie di scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2 si sono verificate in Italia nelle scorse ore: lo sciame sismico sulla costa di fronte alla città di Catanzaro. Il terremoto dunque, come nelle scorse settimane, colpisce la Calabria, anche se l’epicentro si sposta in mare.

La prima scossa di una lunga serie è avvenuta alle 21.06 e ha avuto magnitudo 2, quindi si sono verificati una serie di eventi sismici di un certo rilievo. Sellia Marina e Botricello i 2 comuni più vicini all’epicentro della prima scossa, Catanzaro dista 20 km.

Catanzaro, scosse di terremoto davanti alla costa

Le altre scosse avvenute nel corso della serata si sono verificate intorno agli stessi comuni, colpendo un’area densamente abitata da oltre 120mila persone entro i 20 km dall’epicentro. La scossa più forte si è verificata poco dopo le 23, in mare aperto, a 25 km dal capoluogo Catanzaro. Magnitudo 3.4 la potenza, che ha fatto sì che in molti avvertissero la scossa che ha colpito la Calabria. Un paio di minuti dopo, la scossa più vicina alla costa: ha colpito infatti a 4 km da Sellia Marina e una decina di km da Catanzaro, con magnitudo 2.3, senza provocare danni.

Lo sciame sismico si è protratto fino alla mezzanotte e mezzo, poi in mattinata è avvenuta una nuova scossa di magnitudo 2.3 alle 7.56, in ogni caso la situazione sembra sotto controllo. Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, una scossa di magnitudo 3.2 si è verificata davanti alla città di Ancona, sul litorale marchigiano. La scossa ha avuto epicentro tra Ancona e Fano, distanti 41 e 46 km, alle ore 19.36 con una profondità di 35 km di ipocentro. Nessun problema si è verificato per la popolazione. I dati sono elaborati da Ingv.