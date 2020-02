Concita De Gregorio: chi è Marco, protagonista del suo romanzo

Chi è Marco, protagonista del romanzo ‘In tempo di guerra’, scritto da Concita De Gregorio e che racconta la generazione di trentenni.

Si chiama Marco il protagonista di ‘In tempo di guerra’, l’ultimo romanzo di Concita De Gregorio, uscito qualche mese fa per Einaudi. Si definisce così il ragazzo: “Ho trent’anni, sono il soldato di una guerra invisibile”. Proprio alla generazione di trentenni è dedicato questo romanzo, spiega la giornalista e scrittrice. A Fanpage.it afferma: “In Italia nessuno parla dei trentenni. Si parla molto di adolescenti, di adulti e anziani, ma non di loro, eppure trent’anni sono un’età complicata da vivere per molti versi”.

Concita De Gregorio, Marco e la generazione dei trentenni in Italia

Come noto, per diversi anni, Concita De Gregorio è stata direttrice de L’Unità, giornale che ha lasciato nel 2011. Quell’esperienza avrà anche ripercussioni dopo l’addio al giornale. Giornalista e scrittrice con uno sguardo sempre rivolto all’attualità, tra le sue polemiche più dure, quella portata avanti contro il dl femminicidio insieme ad altre scrittrici di estrazione ‘femminista’. Grande l’attenzione che rivolge anche ai giovani, come appunto testimonia questo romanzo, definito “un atto d’accusa contro le generazioni che ci hanno lasciato in eredità un universo saturo e ostile”.

Ma Marco esiste, ha avuto con la giornalista e scrittrice uno scambio epistolare. Racconta lei stessa a Radio Popolare: “Parlando con Marco questo è emerso con grandissima chiarezza: quella dei trentenni è una guerra di cui nessuno parla, una guerra non dichiarata e invisibile in cui ciascuno di loro è un soldato solitario. Tutti si occupano dei giovani, in maniera anche molto retorica, o degli anziani o dei cinquantenni senza lavoro, di Quota 100 e dell’evasione. Nessuno, nella politica attuale e anche nel discorso pubblico, parla mai dei trentenni”.