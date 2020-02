Svenimenti: quali sono le cause e cosa succede al nostro corpo

Quello che sappiamo sugli svenimenti: uso comune, quali sono le cause e cosa succede al nostro corpo nel momento di svenire.

Svenire avviene a causa della mancanza di sangue al cervello. Malattia, paura, stress e persino felicità possono far svenire le persone. Gli svenimenti hanno una storia e origini che sono cambiati nel corso del tempo. Ad esempio, nel passato, le donne in corsetto svenivano sempre al minimo stress o al più piccolo cenno del capo da un bell’uomo. Ma “svenire”, oggi ha più di una connotazione positiva e non viene usata così letteralmente. Ad esempio, le persone dicono di svenire quando incontrano qualcosa di così meraviglioso da farli girare la testa di gioia.

Perché sveniamo: cosa sono gli svenimenti

Lo svenimento può essere causato anche da violenza fisica oppure da un malessere con conseguenze più gravi. Paura, dolore, vista del sangue o posizione prolungata – si pensi alle lunghe file dei viaggi estivi – possono provocare svenimenti. Queste situazioni innescano un riflesso nel nostro sistema nervoso che fa paradossalmente rallentare i nostri cuori invece di accelerare, ei nostri vasi sanguigni si dilatano invece di restringersi. La pressione sanguigna e il flusso sanguigno cerebrale precipitano e sveniamo. Anche il calore eccessivo ha un ruolo, poiché rende più difficile per il corpo mantenere la pressione sanguigna. Con il riscaldamento del clima in tutto il Paese, questo può avvenire molto più spesso quindi.

Fisiologi, neurologi e cardiologi hanno studiato a lungo il modo in cui le persone regolano la pressione sanguigna e mantengono la coscienza stando in piedi. In piedi, c’è un immediato declino della pressione sanguigna e il corpo deve rispondere a questo declino. La risposta normale include la costrizione dei vasi sanguigni, l’aumento della frequenza cardiaca e il rilascio di vari ormoni nel flusso sanguigno. Proteggendo la pressione sanguigna, il nostro cervello assetato di ossigeno assicura che continuerà ad essere adeguatamente nutrito. Non è sempre così. Quando questo non avviene, andiamo incontro agli svenimenti.