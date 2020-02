Simona Viceconte: il dramma, morta suicida come la sorella Maura

Morta suicida Simona Viceconte: il dramma della donna che si è uccisa a Teramo come la sorella Maura, ex atleta olimpica e maratoneta.

Sport italiano che deve confrontarsi in queste ore con un nuovo dramma. A praticamente un anno dal suicidio di Maura Viceconte, bronzo europeo in maratona a Budapest 1998, sua sorella Simona ha compiuto il medesimo tragico gesto. Maura Viceconte è morta suicida il 10 febbraio 2019: il suo corpo è stato trovato privo di vita nel cortile di casa sua a Chiusa di San Michele, nella Val Susa.

Il dramma di Simona Viceconte: suicida come la sorella Maura, ex atleta olimpica

Avrebbe compiuto 52 anni l’ex sportiva azzurra, olimpica a Sydney 2000, ex primatista italiana della specialità e tuttora dei 10mila in pista, primato che detiene dall’agosto 2000. Campionessa italiana per la prima volta nel 1994, ottenne diverse vittorie importanti nelle maratone. Ha vinto a Roma, Vienna e Praga, per citarne alcune. Ai Giochi Olimpici di Sydney nel 2000 chiuse dodicesima in 2:29.26.

Successivamente, la dodici volte azzurra scoprì di avere un carcinoma maligno al seno che sconfisse in tre anni. Era il 2007: da allora sembrava aver ripreso in mano la sua vita, fino a quel 10 febbraio dello scorso anno, in cui invece la sua vita si fermò per sempre per un drammatico gesto. Ieri, 13 febbraio, sua sorella minore, Simona Viceconte, si è uccisa anche lei. Il dramma si è consumato a Teramo, nel quartiere di Colleatterrato Basso. Qui Simona Viceconte si era trasferita al seguito del marito, direttore di banca.

