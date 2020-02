Yaravirus: scoperto in Brasile un nuovo misterioso virus

Scoperto in Brasile un nuovo misterioso virus: si chiama Yaravirus e non si hanno riscontri nei geni con virus conosciuti, quali sono i rischi per l’uomo.

Il nostro pianeta pullula di misteriosi microbi. Ora, nelle acque di un lago artificiale, gli scienziati potrebbero aver scoperto uno dei più misteriosi di tutti: un nuovissimo virus con geni mai visti prima. Tutto questo mentre in Cina fa ancora paura il Coronavirus e la fobia si espande in tutto il mondo, compresa l’Italia. Un paio di anni fa, il gruppo di scienziati ha raccolto campioni d’acqua dalle insenature del lago di Pampulha, una laguna artificiale nella città di Belo Horizonte in Brasile, alla ricerca di virus giganti che infettano organismi unicellulari chiamati amebe.

Cos’è lo Yaravirus e quali sono i rischi per l’uomo

Tornati in laboratori, mentre analizzavano questi campioni, hanno trovato un intruso molto più piccolo. Jônatas Abrahão, professore associato nel dipartimento di microbiologia dell’Università Federale del Minas Gerais in Brasile, autore della ricerca, ha raccontato: “È stata davvero una grande sorpresa poiché finora conosciamo solo virus giganti che infettano amebe, non piccoli virus”. Questo nuovo virus aveva solo circa 80 nanometri di diametro: di solito i virus conosciuti hanno 200 nanometri di diametro. I ricercatori hanno chiamato il piccolo virus “Yaravirus” come “Yara”, la madre delle acque – un personaggio importante nelle storie mitologiche delle tribù indigene Tupi-Guarani, secondo lo studio.

Quando i ricercatori hanno analizzato i genomi del microbo, hanno scoperto che la maggior parte di loro non era mai stata vista in nessun altro virus. Hanno cercato la firma del gene dello Yaravirus in migliaia di dati genomici ambientali e non hanno trovato alcun riscontro. Solo sei su 74 geni hanno mostrato un certo grado di somiglianza con altri geni noti. Questo, spiega il capo della ricerca, rende il virus “intrigante”, ma nello stesso tempo lo rende ovviamente più pericoloso. “Sarebbe necessario isolare nuovi virus simili allo Yaravirus per migliorare la nostra analisi e cercare di definirne l’origine”, ha affermato Abrahão, spiegando che comunque è possibile che questo virus circoli sulla Terra da secoli. In ogni caso, a quanto pare, lo Yaravirus non infetta le cellule umane.

Il virus Yaravirus non è un caso unico

“Se consideriamo ormai tutti i virus conosciuti, possiamo dire che la maggior parte di essi non rappresenta alcuna minaccia per la nostra salute”, ha detto Abrahão. Ma ciò non significa che non dovremmo preoccuparci di loro. “I virus sono estremamente importanti nell’ambiente”, precisa infatti. Il gruppo spera di analizzare ulteriormente le caratteristiche del virus nel tentativo di capire come interagisce con le amebe e altri potenziali ospiti. Cercherà anche di capire l’origine del microbo e come si è evoluto. Come questo studio mostra “sappiamo solo una minima parte di questa diversità” di virus presenti sul nostro pianeta, ha detto Abrahão. “C’è ancora molto da esplorare”, ricorda ancora.