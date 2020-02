Coronavirus: uomo morto in Francia, primo caso in Europa

Anziano uomo morto in Francia a causa del Coronavirus, primo caso in Europa e fuori dall’Asia: la vittima è un turista cinese di 80 anni.

Un anziano turista cinese ricoverato in ospedale in Francia è deceduto per il Coronavirus. Questo diventa il primo caso mortale in Europa, ha detto sabato il ministro della sanità francese Agnes Buzyn. La Francia ha registrato 11 casi di virus, su un totale globale di 63.851. La stragrande maggioranza di coloro che soffrono del virus sono in Cina. L’epidemia ha ucciso quasi 1.400 persone. Lo scrive l’agenzia Reuters.

Leggi anche –> Yaravirus: scoperto in Brasile un nuovo misterioso virus

Chi è il primo morto di Coronavirus in Europa: il caso in Francia

Tutto questo mentre in Cina fa ancora paura il Coronavirus e la fobia si espande in tutto il mondo, compresa l’Italia. La prima vittima ‘europea’ del virus è un uomo cinese di 80 anni. L’uomo, un turista originario della provincia di Hubei, in Cina, è stato ricoverato all’ospedale Bichat di Parigi dal 25 gennaio. Viene considerata anche la prima vittima del virus fuori dall’Europa, mentre un nuovo Coronavirus – di ceppo diverso – nelle scorse ore ha fatto la sua prima vittima in Africa, nello specifico in Egitto.

Hubei, la provincia con capoluogo Wuhan, della quale era originario l’uomo deceduto, è l’epicentro del virus che è attualmente bloccato mentre le autorità cercano di limitare la diffusione del virus. Arrivato in Francia il 16 gennaio, l’uomo venne poi ricoverato il 25 gennaio. “Le sue condizioni erano rapidamente peggiorate ed era stato in condizioni critiche per diversi giorni”, ha dichiarato Buzyn in un comunicato televisivo, secondo il New York Times.