Schianto in Ferrari: uomo morto sul colpo sulla Transpolesana

Uomo morto sul colpo sulla Transpolesana dopo lo schianto in Ferrari: tragico incidente mortale questa mattina in provincia di Verona.

Grave incidente stradale oggi in provincia di Verona: una Ferrari sarebbe autonomamente finita fuori strada per cause in corso d’accertamento. Lo schianto, nel quale non sono state coinvolte altre automobili, si è verificato sulla Transpolesana, in località Ca’ degli Oppi a Oppeano. La vittima è un uomo di 70 anni: per lui non c’è stato nulla da fare. Stava facendo accesso alla strada attraverso una rampa.

Morto dopo lo schianto in Ferrari: chi è la vittima sulla Transpolesana

Sul luogo dello schianto, si sono portati rapidamente i carabinieri di Oppeano e del radiomobile di Legnago che hanno svolto i rilievi di rito. Sul posto anche i mezzi del Suem 118, con l’ambulanza e l’elisoccorso che si è alzato in volo. Quando però l’uomo è stato tempestivamente soccorso, era già morto. Da quanto si apprende, è quasi sicuramente morto sul colpo.

L’uomo morto nello schianto in Ferrari di questa mattina è un 70enne di Bovolone, cittadina di oltre 15mila abitanti in provincia di Verona. Qui oggi la notizia è sparsa molto rapidamente. La vittima è finita nel terreno che costeggia la Superstrada Verona-Rovigo, riportando ferite mortali. Da quanto si apprende, il luogo dell’incidente non è lontano dalla sua residenza.

