Nikita Pearl Waligwa, giovane star della Disney, muore a 15 anni

L’attrice della Disney, Nikita Pearl Waligwa, stella di “Queen of Katwe”, muore a 15 anni: adolescente morta per un cancro al cervello.

Nikita Pearl Waligwa, stella di “Queen of Katwe”, muore a 15 anni. L’adolescente ugandese, che ha debuttato nel film Disney del 2016 su una regina degli scacchi, Phiona Mutesi, è morta di cancro al cervello, ha detto la sua scuola. La sua morte è stata annunciata domenica dalla Gayaza High School, un collegio di sole ragazze fuori dalla capitale ugandese di Kampala.

Leggi anche –> Stefania Casciaro, morta a 35 anni la giovane attrice del film “Il miracolo”

La morte di Nikita Pearl Waligwa, giovane star della Disney

A quanto si apprende, la ragazzina aveva frequentato la scuola fino a quando le sue condizioni di salute lo avevano consentito. Scrive l’istituto su Twitter: “Sei stato un tesoro per molti e ti abbiamo perso a causa di un tumore al cervello in così tenera età”. La notizia viene riportata dai principali media internazionali. Nikita aveva preso parte a “Queen of Katwe”. Il film è interpretato da Lupita Nyong’o e David Oyelowo. Si tratta dell’unica pellicola in cui è apparsa la giovane attrice. Nel film, l’adolescente ha interpretato Gloria, un’amica della protagonista, Phiona Mutesi, interpretata da Madina Nalwanga.

Phiona diventa un mago degli scacchi con l’aiuto di Gloria e sotto la guida di Robert Katende, interpretato da Oyewolo. La pellicola vanta la regia di Mira Nair, regista e sceneggiatrice indiana molto apprezzata. Tra i suoi film, ricordiamo “Monsoon Wedding – Matrimonio indiano”, premiato a Venezia col Leone d’Oro, l’esordio “Salaam Bombay!”, premio del pubblico a Cannes, oltre che nomination all’Oscar, e “Mississippi Masala”, tre premi vinti a Venezia. Nel cast anche Lupita Nyong’o, premio Oscar come miglior attrice non protagonista per “12 anni schiavo”. L’attrice ha reso omaggio alla giovane collega scomparsa, ricordando che “ha interpretato Gloria con grande vitalità”.