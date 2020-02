SuperEnalotto: vinti oltre 500mila euro in provincia di Mantova

By

Vinti oltre 500mila euro a Poggio Rusco in provincia di Mantova con un 5+1 al SuperEnalotto: chi è il fortunato vincitore.

Dopo il Jackpot realizzato a fine gennaio nello spezzino, una nuova bella vincita viene realizzata al SuperEnalotto, nell’estrazione avvenuta giovedì 13 febbraio. Infatti, è stato centrato un 5+1 da 552.819,62 euro. La super vincita – la seconda più alta dell’anno tra SuperEnalotto, Lotto e 10 e Lotto – è stata realizzata a Poggio Rusco, in provincia di Mantova. La ricevitoria è il punto vendita Tabaccheria Benedusi situato in Via Matteotti 65. Il fortunato giocatore ha giocato una schedina 5 Pannelli.

Chi è il vincitore di oltre 500mila euro al SuperEnalotto

Ovviamente, non si conosce l’identità del fortunato giocatore. Davide Benedusi, titolare del punto vendita “Tabaccheria Benedusi”, ha spiegato ad Agimeg: “Il mio locale si trova nella zona centrale di Poggio Rusco, un paesino di circa 6mila abitanti, in provincia di Mantova e la nostra clientela è quasi esclusivamente locale. Non sappiamo ancora chi sia, ma di sicuro il vincitore degli oltre 552mila euro è un abitante del luogo”. Quindi ha proseguito: “A dicembre è stato centrato un 5 da 25mila euro, ma questa è decisamente la vincita più alta realizzata nel mio locale nell’ultimo periodo”.

Il titolare della ricevitoria spera “che il vincitore sia qualcuno che ne abbia davvero bisogno e se si tratta di un mio cliente affezionato sono ancora più contento”. Infine ha scherzato: “Soprattutto spero si ricordi del ricevitore”. Intanto, nell’estrazione di oggi martedì 18 febbraio il Jackpot in palio per chi realizza il 6 è salito a 23,2 milioni di euro.