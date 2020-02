Auto in fiamme: ex star del rugby morto coi figli, omicidio-suicidio

Ex star del rugby morto coi figli nell’abitacolo di un’auto in fiamme: si tratta di omicidio-suicidio, la moglie scappa e si salva per miracolo.

L’ipotesi più terribile sta prendendo corpo in queste ore sulla tragica morte di un papà e dei suoi tre figli all’interno dell’abitacolo di un’auto. Un uomo che è morto accanto a tre bambini di età inferiore ai 10 anni in un terribile incendio in macchina. L’episodio è avvenuto a Camp Hill, sobborgo di Brisbane, nello Stato australiano del Queensland. A darne notizia è Fox Sports. L’ex rugbista è un ex giocatore dei New Zealand Warriors, Rowan Baxter.

Spiega The Daily Examiner, portale di informazione australiana, che siamo di fronte a un terribile caso di omicidio-suicidio. L’unica sopravvissuta al dramma è infatti la mamma dei tre piccoli e moglie dell’ex rugbista. Questa, mentre veniva tratta in salvo dalle fiamme dell’auto, ha urlato infatti: “Mi ha versato benzina addosso!”. Lo riferisce un testimone, che ha spiegato di essersi trovato sul posto e aver visto la donna saltare fuori dall’abitacolo mentre questo prendeva fuoco.

La polizia è stata chiamata a Raven St a Camp Hill circa alle 8.30 dopo aver ricevuto notizie di un’auto in fiamme. Dopo le prime indagini, ha sostanzialmente confermato la dinamica dell’accaduto. La moglie di Rowan Baxter è stata portata in ospedale con “gravi ferite”, ha detto la polizia nelle scorse ore. Adesso, la sua testimonianza sarà decisiva per riuscire a ricostruire quanto accaduto. A quanto pare, la donna di nome Hannah e il marito si erano separati ed era in corso una disputa per l’affido dei figli. Nelle scorse settimane, su Facebook l’uomo aveva postato diverse foto dei figli, con messaggi affettuosi di questo tipo: “Buonanotte figli miei. Papà vi adora”. Nelle scorse ore, la tragedia.