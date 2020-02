Addio a Esther Scott: morta l’attrice di Beverly Hills 90210

By

Morta l’attrice di Beverly Hills 90210 e di molte altre pellicole Esther Scott: ha recitato anche in La ricerca della felicità di Gabriele Muccino.

L’attrice Esther Scott, che ha recitato in dozzine di serie TV, è morta venerdì a Los Angeles, ha confermato il suo portavoce. Martedì aveva avuto un infarto nella sua casa di Santa Monica. Aveva 66 anni. Nata nel Queens, a New York, la Scott è apparsa in almeno 73 film e serie televisive a partire dagli anni Ottanta. Tra queste anche la nota serie Beverly Hills 90210, della quale quest’anno è stato realizzato il reboot.

Chi era l’attrice Esther Scott: i suoi ruoli più importanti

La sorella Shaun l’ha ricordata con queste parole: “Amava ciò che faceva. Spesso veniva fermata in strada dalle persone che la riconoscevano, ma non sapevano il suo nome. Spero che ora le persone ricordino il suo nome, il suo lavoro e il contributo che ha dato al mondo dell’intrattenimento”. Tra le pellicole a cui l’attrice statunitense ha preso parte, c’è anche ‘La ricerca della felicità’, diretto da Gabriele Muccino e interpretato da Will Smith.

Nel famoso film “Boyz N the Hood”, Esther Scott ha interpretato la nonna di Tisha. Ha doppiato il personaggio di Shodu nello spin-off animato di “Star Wars” dal titolo “Ewoks”. Ha quindi interpretato Bridget Turner in “The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo”, basato sulla storia di Nat Turner, che ha guidato una ribellione degli schiavi nel 1831. La pellicola è scritta diretta e interpretata da Nate Parker.