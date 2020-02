Germania: neonazista compie una strage in alcuni bar di Hanau

Choc in Germania: un uomo, che sarebbe un neonazista stando alle prime informazioni, compie una strage in alcuni bar shisha di Hanau.

Un uomo armato ha ucciso nove persone in due sparatorie nei bar shisha e una a casa sua nella città tedesca di Hanau. La strage è avvenuta la scorsa notte e viene riferita dalla polizia locale. Il sospetto si è anche ucciso, secondo la polizia, e ha ucciso sua madre a casa sua. Sono cinque le persone rimaste ferite in maniera grave nella tragica sparatoria di stanotte. Alcuni degli uccisi erano di origine turca, ha detto un portavoce della presidenza turca. “Ci aspettiamo che le autorità tedesche mostrino il massimo sforzo per far luce su questo caso. Il razzismo è un tumore collettivo”, ha dichiarato Ibrahim Kalin.

La strage di Hanau: cosa sappiamo finora

L’autore della strage è un tedesco di 43 anni: ha sparato a se stesso e alla madre di 72 anni a casa sua, possedeva una licenza di caccia. Il giornale Bild ha dichiarato che esiste una lettera dell’attentatore, in cui questi afferma di avere idee di estrema destra. Dopo gli omicidi, è stata lanciata un’enorme caccia all’uomo alla ricerca dell’autore. Coinvolti dozzine di poliziotti armati e un elicottero sospeso sopra la città a 25 km a est di Francoforte. La polizia ha twittato verso le 5:00 ora locale che speciali agenti delle forze dell’ordine avevano fatto irruzione nella casa del presunto sospetto e l’avevano trovato morto insieme a un altro corpo. “Attualmente non ci sono indicazioni di altri autori”, ha detto la polizia in una nota.

Gli agenti hanno sigillato e perquisito l’appartamento nel quartiere di Kesselstadt di Hanau, vicino alla scena del crimine, seguendo le indicazioni di alcuni testimoni. Il primo agguato è avvenuto su Heumarkt, nel centro della città, in un bar shisha, poi l’attentatore si è spostato verso l’Arena Bar & Café a Kurt-Schumacher-Platzin, nel distretto occidentale di Kesselstadt. Le prime notizie di un terzo incidente nel distretto di Lamboy sono state negate dalla polizia. Michael Malkmus, portavoce delle forze di polizia del sud-est dell’Assia, ha affermato che i residenti hanno aiutato la polizia a rintracciare il presunto autore, dopo aver visto la sua auto parcheggiata fuori dal condominio. L’appello della polizia è a non postare eventuali video sui social media, ma di inviarli alle forze dell’ordine.

Cordoglio per la strage in Germania

La Procura della Confederazione di Karlsruhe, che si occupa di gravi crimini, terrà una conferenza stampa nella tarda mattinata di oggi. La notizia intanto ha fatto il giro del mondo e grande è lo sgomento per l’accaduto. “Stamattina i pensieri sono con il popolo di Hanau, nel cui cuore è stato commesso questo terribile crimine”, ha detto il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel su Twitter. Katja Leikert, parlamentare federale di Hanau, ha definito l’attacco come “orribile”. Il sindaco della città, Claus Kaminsky, ha dichiarato che è stata la “peggior serata immaginabile”.

Qualche giorno fa, una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite fuori da un locale di musica di Berlino. Anche in questo caso, il bersaglio è un locale frequentato dalla comunità turca, ma non è chiaro il movente. Testimoni oculari dell’attacco di Hanau hanno descritto come l’attaccante ha sparato casualmente. Kenan Kocak, alla tv nazionale, ha spiegato di essere in apprensione per suo zio, colpito nella strage. Un altro testimone spiega di aver ricevuto la chiamata da un amico che gli ha spiegato di essere rimasto ferito. Successivamente, ha appreso che l’uomo era ferito a una spalla e lo stavano portando in ospedale. Un altro testimone oculare che conosceva alcune delle vittime, ha dichiarato: “Queste sono persone che conosciamo da anni. È come in un film. Che sia successo è inimmaginabile”.