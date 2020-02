Morto il rapper Pop Smoke: ucciso in casa durante una rapina

Ucciso in casa sua durante una rapina: morto il rapper Pop Smoke, aveva solo 20 anni ed era considerato tra le giovani promesse del genere.

Morto ucciso in casa Bashar Barakah Jackson, noto professionalmente come Pop Smoke, un rapper statunitense di soli 20 anni. Il dramma si è consumato a Hollywood Hills. Si fa così sempre più lunga la lista di artisti della scena rap morti in circostanze drammatiche. Secondo quanto riferito da TMZ, il rapper sarebbe stato colpito da un gruppo di sconosciuti. Il capitano della LAPD Steve Laurie ha confermato in una conferenza che più unità di polizia hanno risposto a una chiamata del 911 a Hollywood Hills.

Rapina in casa: ucciso il rapper Pop Smoke

A lanciare l’allarme è stato un amico della vittima, il quale ha avvertito la polizia che la casa era stata assaltata “da più sospetti e che uno di loro era armato di una pistola”. Almeno uno dei sospetti indossava una maschera. Laurie ha aggiunto: “Quando gli agenti sono arrivati ​​lì circa sei minuti dopo, hanno scoperto che una vittima all’interno della casa era stata colpita”. Pop Smoke è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. Portato di corsa al Cedars-Sinai Medical Center, è morto poche ore dopo il ricovero. Secondo quanto riferito, gli uomini sono stati visti fuggire dalla casa a piedi.

Nonostante si tratti di una star del rap e la notizia sia stata ampiamente diffusa, ancora la polizia non ha confermato ufficialmente l’identità della vittima nei suoi comunicati ufficiali. Tributi e messaggi di cordoglio arrivano da grandi star della musica mondiale, da Nicki Minaj a 50 Cent fino a Drake. Cordoglio anche dall’imprenditrice Kylie Jenner, sorella di Kim Kardashian. Pop Smoke ha avuto un assaggio del mainstream quando il suo singolo del 2019, Welcome to the Party, è decollato con remix di Skepta e Nicki Minaj. Il video del brano su Youtube ha qualcosa come 23 milioni di visualizzazioni. In una recente intervista con il New York Times, Pop Smoke ha spiegato che il messaggio delle sue canzoni era rivolto soprattutto a un pubblico di suoi coetanei.

