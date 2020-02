SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto Estrazioni 20 Febbraio – DIRETTA LIVE

By

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi giovedì 20 febbraio 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Stasera in diretta alle ore 20.00 le estrazioni dei principali giochi e lotterie nazionali su Direttanews.it, a partire dal SuperEnalotto. Il Jackpot del concorso vale 24,1 milioni di euro. Pronti a scoprire anche i numeri di tutte le ruote del Lotto, i 5 simboli del Simbolotto e i venti numeri di 10 e Lotto estrazione serale. Nell’estrazione del 18 febbraio, 2 giorni fa, al SuperEnalotto sono stati realizzati due 5 da oltre 90mila euro a Rottofreno, in provincia di Piacenza, e a Pescara. Al Lotto Tradizionale centrata a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, una quaterna da 124.700 euro, grazie a una giocata sulla ruota di Roma. Eccoci pronti a scoprire tutti i numeri estratti oggi.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 20 febbraio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 20 36 55 58 69 80

Numero Jolly 58

SuperStar 3

Estrazioni del Lotto di oggi 20 febbraio 2020 ore 20:00

BARI 44 85 29 46 58

CAGLIARI 66 53 34 70 5

FIRENZE 65 74 80 9 44

GENOVA 77 42 51 40 76

MILANO 76 80 34 70 30

NAPOLI 44 45 10 43 42

PALERMO 52 83 57 28 42

ROMA 77 12 56 16 71

TORINO 19 79 15 32 14

VENEZIA 41 48 35 70 8

NAZIONALE 42 51 58 72 60

10 e Lotto: estrazione serale 20 febbraio 2020

12 19 29 34 41

42 44 45 48 52

53 65 66 74 76

77 79 80 83 85

Numero Oro 44

Doppio Oro 44 85

I 5 simboli di Simbolotto 20 febbraio 2020

Ruota di Cagliari

40-QUADRO

33-ELICA

17-SFORTUNA

18-CERINO