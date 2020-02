Coronavirus: prima vittima italiana, chi è l’uomo deceduto

Prima vittima italiana da Coronavirus: si tratta di uno dei due ricoverati oggi a Padova, chi è l’uomo deceduto, l’annuncio di Luca Zaia.

C’è l’annuncio tragico della prima vittima italiana del Coronavirus. La notizia è stata confermata poco fa dal governatore del Veneto, Luca Zaia. Si tratta di uno dei due anziani ricoverati oggi a Padova. L’uomo secondo quanto si apprende ha 77 anni. Con 17 casi in 24 ore, 20 in totale con i tre di Roma, l’Italia diventa nello spazio di una giornata il Paese europeo con più casi di Coronavirus.

Chi è la prima vittima del Coronavirus in Italia

Non solo: l’anziano di Padova è la prima vittima occidentale morta in un Paese europeo. L’annuncio della prima vittima italiana è arrivato mentre era in corso il vertice della Protezione civile. Presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, quello della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Stamattina è scattata l’allerta in Lombardia: un 38enne italiano originario di Castiglione d’Adda che abita a Codogno, nel Lodigiano, è ricoverato in gravi condizioni nella città in cui vive. L’uomo era stato a cena con un amico tornato dalla Cina.

Infetta anche la moglie incinta e una terza persona, mentre il “paziente zero” è risultato negativo al virus. Dai tre casi della mattinata, questi sono aumentati rapidamente nel corso della giornata: 15 nella sola Lombardia, quindi 2 altri accertati in Veneto. Si trattava di 2 anziani che avrebbero contratto il virus in un bar. Stasera la tragica notizia: uno di loro, un 77enne, non ce l’ha fatta.