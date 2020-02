Coronavirus | 2 morti in Italia | Situazione grave | Chi sono le vittime

Due morti in poche ore, venti contagi, centinaia di persone sottoposte a tampone: si aggrava la situazione Coronavirus in Italia.

Incubo Coronavirus nel Nord Italia: in appena 24 ore la situazione è precipitata. Si contano già 2 vittime e una ventina per ora sono i casi accertati. Purtroppo, quantomeno il numero dei contagiati tenderà ad aumentare nelle prossime ore. Sono centinaia, in queste ore, le persone sottoposte a tampone. Ieri mattina, erano emersi i primi casi in Lombardia.

Incubo Coronavirus Nord Italia: cosa sta accadendo

Ieri in tarda serata la notizia della prima vittima in Veneto: l’uomo è Adriano Trevisan, 78enne, ricoverato da 15 giorni, risultato positivo insieme a un amico di 67 anni. Il virus non gli ha lasciato scampo. L’uomo, padre di 3 figli, è padre di un ex sindaco di Vo’ Euganeo, il comune dove risiedeva e che ora è stato isolato. Vi sarebbero altri risultati positivi ma da confermare. Al via anche lo screening della popolazione. La vittima veneta è il primo europeo che muore in un Paese occidentale di Coronavirus: qualche giorno fa, un turista cinese era morto in Francia. Si trova in condizioni stazionarie l’uomo di 67 anni di Vò Euganeo che è stato infettato insieme a lui: non è chiaro come i 2 anziani siano stati contagiati.

Poco fa, è arrivata la notizia che ci sarebbe una seconda vittima: si tratta di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. A quanto pare, la donna era ricoverata in attesa dei risultati riguardanti la positività, che invece sono giunti solo dopo la sua morte. Altri due casi di positività si riscontrano in Veneto e Lombardia, ma i dati potrebbero crescere esponenzialmente. Al momento, non sembrano esserci collegamenti tra i casi esplosi in Lombardia e quelli in Veneto, mentre la donna ricoverata in provincia di Piacenza è risultata negativa. Tra i casi veneti, quello di una persona residente a Dolo, in provincia di Venezia: ora è ricoverata in terapia intensiva. Con la vittima di questa mattina, l’Italia è il Paese con il maggior numero di decessi, dopo ovviamente la Cina: i contagi sfiorano in totale le 80mila persone, verso quota 2.500 le vittime del virus.