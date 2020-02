Tragedia di Carnevale | Bambino morto Sciacca | Caduto da un carro

By

Caduto da un carro, un bambino di quattro anni è morto nelle scorse ore a Sciacca, provincia di Agrigento: la tragedia di Carnevale.

Un dramma si è consumato nelle scorse ore a Sciacca in provincia di Agrigento. Durante i locali festeggiamenti per il Carnevale, infatti, un bambino è caduto dal carro allegorico ed è morto dopo aver battuto la testa. Il piccolo, secondo quanto si apprende, era in compagnia del padre. Si chiamava Salvatore Sclafani. Proprio il genitore del piccolo è stata la prima persona che lo ha soccorso.

Cosa è successo a Sciacca: tragedia di Carnevale in Sicilia

L’uomo infatti ha iniziato a correre disperatamente verso un’ambulanza in servizio nella zona. Ma quando il piccolo è arrivato all’ospedale Giovanni Paolo II era già morto. Sul posto era presente anche il nonno del piccolo Salvatore, che è sotto choc per quanto accaduto. Il bambino ha un fratello di poco più grande, che si trovava su un altro carro allegorico, insieme alla sua mamma. La notizia ha scosso l’intera comunità di Sciacca e non solo.

Il sindaco della cittadina Francesca Valenti ha immediatamente dimostrato solidarietà nei confronti della famiglia del piccolo Salvatore Sclafani, recandosi in ospedale. Successivamente ha subito deciso di annullare tutte le manifestazioni del Carnevale di Sciacca. La manifestazione, insieme a quella che si svolge ad Acireale, è la più importante del territorio siciliano e richiama ogni anno migliaia di persone.