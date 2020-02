Coronavirus Italia | Chi è la quarta vittima | Nuovi contagi

In Italia il Coronavirus fa una quarta vittima: chi è, i precedenti e i nuovi contagi, la situazione aggiornata, cosa sta accadendo.

Sette nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, tutti riconducibili al focolaio lombardo. Di questi 5 in provincia di Piacenza e 2 in provincia di Parma. Nel frattempo, si registra la quarta vittima del Coronavirus, ancora una volta un anziano con patologie pregresse. Si tratta di un uomo di 78 anni di Bergamo: è la terza vittima in Lombardia, la regione più colpita con 165 contagi individuati.

Leggi anche –> Coronavirus| Italia terza | morti e numero di Contagi

Quarta vittima del Coronavirus in Italia: precedenti e la situazione aggiornata

Nel pomeriggio di ieri la conferma del terzo decesso. Si aggiunge ai primi 2 decessi, prima l’anziano della provincia di Padova, poi la donna trovata morta in casa ne Lodigiano. Ci sono anche le prime difficoltà per gli italiani che decidono di mettersi in viaggio. Stamattina, i passeggeri di un volo proveniente dall’Italia sono stati bloccati all’aeroporto di Mauritius dopo lo sbarco. Ieri un treno diretto in Austria è stato fermato sul Brennero, mentre la Romania ha chiesto la quarantena per chi proviene da Lombardia e Veneto. Anche in Italia, ci sono regioni che hanno chiesto la quarantena per chi proviene da Lombardia e Veneto: dopo la Basilicata, anche in Puglia si valuta una possibilità simile.

Da un punto di vista politico, alle critiche emerse in questi giorni contro il governo, risponde indirettamente il commissario Ue alla gestione delle crisi, Janez Lenarcic, il quale loda “la risposta rapida e professionale delle autorità italiane”. Poi aggiunge: “Abbiamo un’eccellente collaborazione con loro nel campo della protezione civile e sono sicuro che l’Italia abbia il personale competente e le strutture efficienti per rispondere in maniera ben coordinata alla situazione”.