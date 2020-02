Coronavirus Lombardia | Il presidente Fontana in quarantena | VIDEO

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si mette in quarantena per il Coronavirus: cosa è accaduto.

Il Coronavirus sembra dividere le scelte della politica: una querelle è aperta tra il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, e l’esecutivo Conte. I provvedimenti adottati dalla Regione, dove si registrano pochi e circostanziati casi, non sono piaciuti al Governo, che chiede decisioni omogenee sul tema.

Leggi anche –> Coronavirus Italia | Ipotesi paziente zero | “Caccia all’untore”

Intanto, anche nel Nord Italia la politica si sta dividendo sui comportamenti da tenere di fronte all’emergenza. Sono in particolare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il governatore del Piemonte Alberto Cirio, quelli che chiedono di poter “ripartire” al più presto. Intanto, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si è messo in quarantena.

Leggi anche –> Coronavirus | Sindaci e governatori ‘ribelli’ | “Riapriamo e ripartiamo”

Perché il governatore della Lombardia Fontana è in quarantena da Coronavirus?

La decisione, arrivata nel pomeriggio di ieri, è stata clamorosa: c’è stato prima l’annullamento in fretta e furia della conferenza stampa giornaliera prevista in Regione alle 18.30. Poi la conferma che una collaboratrice della Regione era risultata positiva al tampone, infine il governatore Fontana si è presentato in diretta Facebook col mascherino sul volto e ha motivato la sua scelta: “I risultati del test del coronavirus sono arrivati da pochi minuti e la notizia è positiva. Io non ho contratto alcuna infezione, ma una mia stretta collaboratrice è risultata positiva al virus. Per due settimane mi metto in quarantena”.

Queste le parole del governatore Fontana: “Sembra che abbiano accertato che una mia stretta collaboratrice abbia contratto anche lei questo virus. Si tratta di una persona con la quale io lavoro costantemente, che stimo tantissimo e che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima”. Ha quindi proseguito: “Purtroppo è risultata positiva al Coronavirus. Anche noi che facciamo parte della stessa squadra, i miei collaboratori, gli assessori siamo stati sottoposti ad un test per verificare le nostre condizioni. L’esito è arrivato pochi minuti fa e la notizia è positiva”. Il presidente della Regione Lombardia ha concluso: “Per ora io non ho contratto nessun tipo di infezione, così come tutte le persone che si sono sottoposte a questo test, perciò possiamo continuare a lavorare per cercare di interrompere la diffusione di questo virus”.