SuperEnalotto Lotto 10 e Lotto | Estrazioni 27 Febbraio | DIRETTA LIVE

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi giovedì 27 febbraio 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Pronti per un nuovo appuntamento con le estrazioni più attese. Stasera in diretta alle ore 20.00 le estrazioni dei principali giochi e lotterie nazionali su Direttanews.it, a partire dal SuperEnalotto, il cui Jackpot vale 27,3 milioni di euro. Nell’estrazione del 25 febbraio, il Lotto tradizionale premia Roma: qui si festeggia per una vincita da oltre 102mila euro realizzata sulla ruota di Milano coi numeri 9-39-90. Una curiosità: al Simbolotto per 2 estrazioni consecutive sono stati estratti il n. 11 ovvero i Topi e il n. 41 ovvero il Buffone. Eccoci pronti a scoprire tutti i numeri estratti oggi.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 27 febbraio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 17 51 60 71 75 79

Numero Jolly 58

SuperStar 85

Estrazioni del Lotto di oggi 27 febbraio 2020 ore 20:00

BARI 57 48 55 19 10

CAGLIARI 64 27 37 75 24

FIRENZE 6 45 21 63 3

GENOVA 76 90 80 52 78

MILANO 35 73 78 40 16

NAPOLI 82 76 17 69 80

PALERMO 86 85 56 82 53

ROMA 84 85 8 30 55

TORINO 33 4 45 8 85

VENEZIA 30 44 26 41 1

NAZIONALE 46 34 82 55 38

10 e Lotto: estrazione serale 27 febbraio 2020

4 6 27 30 33

35 37 44 45 48

55 57 64 73 76

82 84 85 86 90

Numero Oro 57

Doppio Oro 57 48

I 5 simboli di Simbolotto 27 febbraio 2020

Ruota di Cagliari

25-NATALE

9-CULLA

29-DIAMANTE

17-SFORTUNA