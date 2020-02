Coronavirus investe l’Europa | Annullato Salone dell’Auto di Ginevra

Annullato Salone dell’Auto di Ginevra: il Coronavirus investe l’Europa, cosa sta accadendo in Svizzera in queste ore.

La Svizzera ha imposto il divieto di eventi pubblici che riuniscono più di 1.000 persone nello stesso posto fino almeno al 15 marzo in risposta alla minaccia del Coronavirus. Un provvedimento restrittivo che conferma come questo non sia solo un problema italiano. Non è da escludere che altri Stati europei possano prendere decisioni analoghe, ma quanto avviene in Svizzera è sicuramente un caso da tenere in considerazione. Il divieto entra in vigore con effetto immediato nel bel mezzo della stagione del Carnevale che attira migliaia di festaioli in molte città svizzere. Ma soprattutto ha effetti sul Salone dell’Auto di Ginevra.

Coronavirus: misure precauzionali in Svizzera

“La massima priorità del Consiglio federale è proteggere la popolazione”, ha spiegato il governo svizzero in una nota. Si tratta del primo divieto a livello nazionale di eventi pubblici su larga scala nella storia svizzera. Il governo di fatto ha superato i poteri cantonali, facendo una scelta che riguarda tutto il Paese. Martedì è stato annunciato il primo caso di Coronavirus confermato in Svizzera.

Il numero di persone infette è cresciuto durante la settimana e il numero di test su casi sospetti è stato aumentato. Già nei giorni scorsi, sono stati cancellati alcuni eventi, soprattutto nel Canton Ticino, sul confine italiano. Il 17 febbraio, la Mostra internazionale delle invenzioni di Ginevra, che avrebbe dovuto svolgersi alla fine di marzo, ha annunciato di essere stata posticipata di sei mesi a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Salone dell’Auto di Ginevra “chiuso” per Coronavirus

Annullato anche il Salone dell’Auto di Ginevra, che raccoglie ogni anno qualcosa come 50mila visitatori. Era previsto dal 5 al 15 marzo. Gli organizzatori hanno deciso questa mattina di annullare la 90a edizione del GIMS. Più specificamente, come detto, è stata l’Ufficio federale della sanità pubblica e il medico cantonale di Ginevra a prendere la decisione. La decisione viene infatti presa a livello federale e non riguarda solo il singolo evento. Se è vero che il Salone dell’Auto di Ginevra “soffriva” da qualche anno di una flessione, questo è sicuramente un duro colpo.

I casi accertati di Coronavirus in Svizzera al momento sono soltanto sette. Oltre al Ticino, coinvolti Ginevra, Vaud, Grigioni, Argovia, Zurigo e Basilea. Lo stato di salute dei pazienti è considerato buono. Non vi è alcun segno della diffusione della malattia di Coronavirus, quindi la decisione è a scopo precauzionale. I dati intanto confermano un rallentamento del virus. Sono oggi quasi 85mila i contagi, mentre le persone ritenute già guarite salgono a oltre 35mila. L’Italia, con 17 decessi, è il primo Paese fuori dalla Cina per numero di morti.