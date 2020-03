Coronavirus | Primo morto nelle Marche | Positivo assessore lombardo

Primo morto di Coronavirus nelle Marche, positivo anche assessore lombardo: i numeri dell’epidemia in Italia, contagi, vittime e persone guarite.

Dalle Regioni del Nord Italia, il Coronavirus si sposta verso il Centro: i casi di contagi nelle Marche e in particolare nella zona di Pesaro Urbino sono decine. Adesso si conta anche la prima vittima, intanto il numero di contagi che si hanno in Lombardia, dove si trova il focolaio di Codogno, sono centinaia e tra questi ci sarebbe un assessore della giunta regionale guidata da Attilio Fontana.

Tutti i Numeri del Coronavirus in Italia: contagi, vittime, persone guarite

La prima vittima marchigiana del Coronavirus è stata annunciata nella mattinata di oggi. Si tratta di un anziano di 88 anni ricoverato all’ospedale Santa Croce di Fano. L’uomo era in ospedale dal 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie ed era risultato positivo al tampone. Cordoglio da parte del presidente della Regione, Luca Ceriscioli, che ha espresso “vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari”. Quindi l’impegno: “Continuiamo a lavorare per fronteggiare l’emergenza con il massimo impegno”. Nel frattempo, la provincia di Pesaro Urbino è stata inserita dal governo Conte nella zona gialla. Chiusi quindi scuole, cinema, stadi e teatri.

Stamattina è poi arrivata la notizia che in Lombardia è risultato positivo l’assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli. Ora tutta la giunta si sottoporrà al tampone. Positivo al Coronavirus anche un agente della questura di Roma, in malattia dal 25 febbraio. L’uomo nei giorni scorsi aveva ospitato un amico proveniente dalla Lombardia. Chiuso il liceo frequentato dal figlio a Pomezia, il Blaise Pascal. Ancora è presto per capire quali saranno i risvolti delle misure di contenimento prese in Italia contro il virus: la stragrande maggioranza dei casi avevano probabilmente già contratto il Coronavirus. Dei 1700 casi circa accertati, 41 sono decedute e 84 guarite. Il numero delle persone guarite dovrebbe sensibilmente salire nei prossimi giorni. Intanto, un primo caso viene accertato in Sardegna. Complessivamente, nel mondo si registrano quasi 90mila casi, con circa 3mila decessi e la metà delle persone già dichiarate ufficialmente guarite.

