Coronavirus | l’impegno di Don Gianni | “Benedico le zone rosse”

“Benedico le zone rosse dall’elicottero”, l’iniziativa e l’impegno di don Gianni Regolani, che vola tra Lombardia ed Emilia ‘contro il Coronavirus’.

Don Gianni Regolani è il parroco di Polesine Zibello, nel Parmense, a una decina di chilometri da Busseto. Da sempre ha la passione per il volo ed è pilota di elicotteri. In questi giorni di emergenza Coronavirus, ha preso un’iniziativa creativa per manifestare il sostegno proprio e della Chiesa alle popolazioni della zona rossa.

L’iniziativa di don Gianni ‘contro il Coronavirus’

Lo ha raccontato egli stesso intervistato dal quotidiano ‘Il Giorno’: “Ho sentito via WhatsApp il messaggio vocale di don Gabriele Bernadelli, parroco di Castiglione d’Adda. Annunciava che dopo avere celebrato la messa a porte chiuse sarebbe uscito sul sagrato della sua chiesa portando il Santissimo. Gli ho telefonato per comunicargli la mia intenzione di effettuare una benedizione dall’alto. ‘Guardi, è bello che la gente alzi gli occhi verso il cielo. Alle tre e mezzo del pomeriggio vedrete un aereo bianco. Se volete, potete farvi segno della croce perché in quel momento scenderà su di voi la benedizione’. Così ho fatto. Ho volteggiato per tre o quattro volte sopra Castiglione d’Adda”.

Lo stesso poi don Gianni – che da sempre è un appassionato sportivo – sulle zone dove vive ed esercita il suo sacerdozio. La sua passione per il volo nasce invece durante un viaggio in Venezuela nel 1977: “A ogni viaggio che facevo andavo a molestare, per così dire, i piloti: volevo sapere, conoscere. Sono tornato in Italia. Quattro miei amici avevano un piccolo aereo ‘Storch’. Uno dei quattro, per suoi motivi, ha rinunciato. Mi hanno invitato a subentrare. Così ho fatto il brevetto da pilota di ultraleggeri e ho preso il suo posto. Accadeva dodici anni fa”.

