Coronavirus | Positivo un neonato a Bergamo | Pronte nuove norme

Positivo al Coronavirus un neonato a Bergamo, come sta: pronte intanto nuove norme di contenimento, cosa prevedono e quanto dureranno.

Un neonato di 20 giorni è il piccolo paziente ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e risultato positivo al Coronavirus. Potrebbe non essere l’unico bambino coinvolto, intanto a Bergamo si sta verificando una delle situazioni più complesse. La conferma del ricovero arriva dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Viene sottolineato che il bambino “non è in una situazione particolarmente compromessa”.

Come sta il neonato positivo al Coronavirus e cosa prevedono le nuove norme

Queste le parole di Gallera: “E’ ricoverato in patologia neonatale, in isolamento. E’ stato disposto un tampone che è positivo, ma il bambino respira autonomamente. E’ sotto osservazione ma non in una situazione particolarmente difficile”. Le misure messe in atto sembrano funzionare, se come spiegato in conferenza stampa nella sede della Protezione Civile “non c’è una crescita fuori controllo” e si vedono i risultati delle misure di contenimento. Ma sarebbero già pronte nuove norme, che vanno da un mese di stop per eventi pubblici come concerti, cortei e assemblee alle porte chiuse per le manifestazioni sportive.

Sempre Gallera ha sottolineato proprio su questo punto: “Bisogna per forza ridurre la vita sociale a causa della rapida evoluzione del Coronavirus per contenere la diffusione della patologia. È necessario evitare gli assembramenti”. Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ha annunciato anche la possibilità che venga estesa la zona rossa. Ha detto infatti ieri in conferenza stampa: “Stiamo valutando l’opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura”.

