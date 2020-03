Coronavirus | Governo Conte sotto accusa | “Gravi responsabilità”

Il Governo Conte finisce sotto accusa per la gestione dell’emergenza Coronavirus, il sociologo Luca Ricolfi: “Gravi responsabilità”.

Ci sarebbero delle gravi responsabilità del governo guidato da Giuseppe Conte nell’affrontare l’emergenza Coronavirus in Italia. Lo sostiene il sociologo Luca Ricolfi con un duro intervento sul quotidiano ‘Il Messaggero’, in cui evidenzia tre tipologie di errori. Secondo il sociologo, in futuro si parlerà della “mediocre classe dirigente che ha gestito questa crisi”. Aver sottovalutato il pericolo, aver ignorato la possibilità di una “campagna massiccia di tamponi”, aver insistito sulla necessità di far ripartire subito l’economia. Queste sono per Ricolfi le tre gravi mancanze del governo.

Gli errori del governo Conte sul Coronavirus e il dato catastrofico

Successivamente, Ricolfi snocciola dati catastrofici, gli stessi che aveva tirato fuori già in precedenti interventi. Il giudizio dell’accademico è netto: “Se ci fermiamo per un paio di mesi e ci occupiamo solo di salvare la pelle, forse potremmo uscirne con una semplice recessione, più o meno come nel 2008” – osserva intervistato da ‘Italia Oggi’ – “Se invece ci intestardiamo a far ripartire l’economia subito, e questo aiuterebbe la circolazione del virus, potrebbe essere la catastrofe”. E addirittura parla di una stima di 300mila morti.

Un calcolo che lascia sconcertati: “Il parametro noto è che, su 100 infetti, ne muoiono 2 o 3. Questo dato, da solo, ci dice che, ove avessimo 8 milioni di infetti (come in una comune influenza), il numero di morti sarebbe compreso fra 160 e 240 mila”. Il dramma, osserva ancora, “è che, se il tasso di propagazione è davvero 4 o 5, e non si interviene con politiche di contenimento drastiche, il numero degli infettati non ci metterà molto ad arrivare a qualche milione, come accade con l’influenza stagionale”. Ma questa non è una banale influenza. La mortalità è più alta e così si arriva al dato esposto da Ricolfi.

