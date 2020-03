Juventus-Inter in chiaro? Dove vedere il big match e formazioni

Il big match tra Juventus e Inter è il posticipo della domenica sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, vedere in chiaro dove.

Finalmente si gioca o almeno si dovrebbe giocare. Il big match tra Juventus e Inter – dopo il rinvio e le conseguenti polemiche – si dovrebbe disputare domani 8 marzo ore 20.45 a porte chiuse. Oltre alla sfida scudetto, sono state posticipate anche Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. In extremis anche Sampdoria-Verona. Si pensava a un rinvio a maggio, ma in Lega Calcio sono volati gli stracci.

Dove vedere in tv e in streaming il big match Juventus-Inter

Intanto, alla vigilia della sfida, è polemica aperta sulla possibilità di trasmissione in chiaro del match clou della giornata e in generale di tutte le partite. La scelta di giocare a porte chiuse, infatti, impedisce la presenza di tifosi, che comunque vorranno seguire i loro beniamini da casa. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ieri ha lanciato un appello a Figc e Lega Calcio, attraverso una lettera, perché almeno la partita di cartello venga trasmessa in chiaro.

Al momento, la Figc ha detto sì, la Lega Calcio ha opposto alcune problematiche, ma soprattutto si è aperta una contesa tra Rai e Mediaset sulla trasmissione della partita. In tutto questo, già la scorsa settimana si era palesata la possibilità per Sky di trasmettere il match su Tv8, la televisione in chiaro del loro gruppo. Questa per il momento risulta la strada più fattibile, che comunque rischia di non avere una copertura territoriale ampia.

Juventus-Inter: le probabili formazioni in campo

Ancora presto per conoscere le scelte definitive dei due allenatori, ma comunque Sarri e Conte dovrebbero mandare in campo i loro 11 titolari più in forma Cuadrado completerà il tridente bianconero, Handanovic torna tra i pali nerazzurri, mentre per Eriksen sarà panchina. Queste le possibili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.