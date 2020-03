Sébastien Le Belzic, chi è l’autore del documentario sul Coronavirus

Chi è Sébastien Le Belzic, l’autore del documentario su Pechino e Coronavirus: carriera e curiosità, il ruolo di corrispondente dalla Cina.

Grande conoscitore dell’Asia e della Cina in particolare, Sébastien Le Belzic è giornalista e produttore, attraverso la sua società Slbprod, con sede a Pechino. Lavora per numerosi canali televisivi, in particolare il canale internazionale di notizie France 24, e istituzioni internazionali. È direttore editoriale di chinafrica.info.

Autore del documentario su Pechino e Coronavirus: chi è Sébastien Le Belzic

Durante l’emergenza Coronavirus, per la rete televisiva Arte.tv ha realizzato l’unico documentario da Pechino. Ha raccontato di una capitale cinese vuota, mostrando anche gli aspetti più crudi e meno scontati di questa vicenda. Il documentario viene presentato in Italia durante una puntata della trasmissione televisiva Italia Sì, in onda su Raiuno il 7 marzo.

Oltre a essere un videomaker, Sébastien Le Belzic ha realizzato servizi e corrispondenze sia per il belga ‘L’Echo’ che per il francese ‘Le Monde’. Sono moltissime le sue pubblicazioni, sebbene in Italia i suoi libri non siano stati mai tradotti. Pur molto apprezzato all’estero, infatti, il corrispondente e documentarista è praticamente sconosciuto in Italia.

