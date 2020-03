Valeria Cagnoni, chi è la conduttrice di Dreamsroad

Chi è la conduttrice di Dreamsroad Valeria Cagnoni: carriera, curiosità e vita privata, la passione per il viaggio e l’avventura.

Da 20 anni e un totale di circa 250 puntate, accompagna il suo fedele compagno di viaggio Emerson Gattafoni nella trasmissione televisiva Dreamsroad. Lei è Valeria Cagnoni, una vita in moto. Originaria di Bergamo, si è laureata al Politecnico di Milano. Prima di intraprendere la strada di ‘donna avventurosa’, si è occupata di arredamenti. In questi lunghi anni, ha viaggiato per 5 continenti visitando oltre 50 stati.

Curiosità e vita privata di Valeria Cagnoni

Oltre che professionalmente, Valeria Cagnoni è legata anche sentimentalmente al suo compagno di viaggio, autore televisivo e regista italiano nato il 17 agosto del 1956 a Pesaro. I due nel 2002 hanno fondato una loro casa di produzione video per la televisione. Così hanno iniziato a produrre i loro stessi programmi per la Rai. In un’intervista, la donna ha dichiarato che da giovane aveva paura di fare il passeggero in moto.

Questa è stata poi la ragione che l’ha spinta a mettersi direttamente lei alla guida. Fra i suoi viaggi che sono rimasti indissolubilmente scolpiti nella mente sua e del suo compagno di vita c’è senza dubbio quella volta in cui sono stati sull’Himalaya. Qui la coppia di avventurosi conduttori televisivi ha incontrato il Dalai Lama. Un incontro emozionante, che li ha lasciati davvero senza parole.