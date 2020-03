Coronavirus, nuove speranze da un farmaco: “Migliorati pazienti gravi”

Nuove speranze nella lotta contro il Coronavirus arrivano da un farmaco: “Migliorati pazienti gravi ricoverati a Napoli”.

Da un lato le misure per il contenimento del contagio, dall’altro la scienza è al lavoro per trovare misure efficaci per sconfiggere il virus. Battaglia a tutto campo contro il Coronavirus in Italia e nel mondo. E ci sono le prime buone notizie. Sembra funzionare un farmaco anti-artrite utilizzato in via sperimentale sui malati di Covid-19 affetti anche da polmoniti severe. A Napoli due pazienti del Cotugno hanno mostrato miglioramenti.

Nuovo farmaco contro il Coronavirus: le speranze dal mondo scientifico

Ancora è presto per cantare vittoria, il virus fa paura e non è certo il momento di abbassare la guardia. Il farmaco in questione si chiama Tocilizumab ed è lo stesso nosocomio napoletano a spiegare che sembrerebbe avere effetti positivi. In una nota, sottolinea infatti: “Già a distanza di 24 ore dall’infusione sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti soprattutto in uno dei due pazienti, che al suo arrivo in ospedale presentava un quadro particolarmente critico”. Ora, si sta valutando la possibilità di trattare altri malati in condizioni critiche, spiegano dal Cotugno. Il farmaco è già stato utilizzato su 21 pazienti cinesi con risultati positivi e per la prima volta viene sperimentato in Italia.

Paolo Ascierto dell’Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale e Vincenzo Montesarchio dell’Oncologia dell’Azienda dei Colli manifesta un cauto ottimismo. “La speranza è che la sperimentazione possa risultare efficace anche sugli altri pazienti italiani”, afferma. Non è l’unico farmaco che viene utilizzato contro il Coronavirus su pazienti gravi. Come noto, sembrano avere effetti positivi sui pazienti anche il lopinavir e il ritonavir, inibitori delle proteasi virali, utilizzati in passato contro l’Hiv. A questi, si aggiunge il remdesivir, un antivirale che venne usato contro Ebola. Dalla Cina, arrivano altre buone notizie: l’Accademia cinese delle scienze sta mettendo a punto un nuovo farmaco con cellule staminali, il CAStem. Questo finora ha avuto buoni effetti nella sperimentazione sugli animali.

