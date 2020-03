SuperEnalotto Lotto 10 e Lotto | Estrazioni 12 marzo | DIRETTA LIVE

By

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi giovedì 12 marzo 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Pronti per un nuovo appuntamento con le estrazioni più attese. Stasera in diretta alle ore 20.00 primo appuntamento di una nuova settimana con le estrazioni dei principali giochi e lotterie nazionali su Direttanews.it, a partire dal SuperEnalotto, il cui Jackpot vale 33 milioni di euro. Il Coronavirus sembra non distogliere gli italiani dalla febbre del gioco, sebbene siano calate le giocate. Solamente tre 5 sono stati realizzati nell’ultima estrazione al SuperEnalotto e vincono poco più di 50mila euro a testa. Eccoci pronti a scoprire tutti i numeri estratti oggi.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 12 marzo 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 19 22 41 46 56 86

Numero Jolly 13

SuperStar 56

Estrazioni del Lotto di oggi 12 marzo 2020 ore 20:00

BARI 81 30 4 29 82

CAGLIARI 63 64 62 79 90

FIRENZE 11 26 7 68 40

GENOVA 51 28 76 52 42

MILANO 83 4 49 63 82

NAPOLI 31 77 48 40 39

PALERMO 74 45 66 58 82

ROMA 80 70 50 33 45

TORINO 46 42 74 3 78

VENEZIA 70 34 31 80 46

NAZIONALE 66 48 50 55 57

10 e Lotto: estrazione serale 12 marzo 2020

4 11 26 28 30

31 34 42 45 46

51 62 63 64 70

74 77 80 81 83

Numero Oro 81

Doppio Oro 81 30

I 5 simboli di Simbolotto 12 marzo 2020

Ruota di Firenze

23-AMO

10-FAGIOLI

43-FUNGHI

22-BALESTRA