Coronavirus, Bolsonaro e Trump a rischio contagio – VIDEO

Cena istituzionale con un collaboratore risultato positivo al Coronavirus: Jair Bolsonaro e Donald Trump sono a rischio contagio.

Il direttore delle comunicazioni del presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è rivelato positivo al nuovo Coronavirus, pochi giorni dopo aver viaggiato con questi per un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida. Una dichiarazione dell’ufficio comunicazioni del presidente afferma che i risultati dei test del collaboratore Fabio Wajngarten sono risultati positivi. La presidenza sta adottando misure preventive per garantire la salute di Bolsonaro. Sul web è stata pubblicata una foto che vede i due presidenti immortalati insieme al collaboratore del leader brasiliano.

Leggi anche –> Coronavirus: cosa rischia chi esce di casa e non rispetta le regole

Bolsonaro e Trump a cena con un collaboratore positivo al Coronavirus

Un video dell’evento lo ha anche mostrato in piedi dietro entrambi i presidenti mentre si rivolgevano alla folla. L’incontro comprendeva anche la figlia di Trump, Ivanka Trump, il genero Jared Kushner, l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, il ministro degli esteri brasiliano Ernesto Araujo, e il figlio di Bolsonaro Eduardo, che è un politico federale. Altre immagini ritraggono i due leader politici a cena, con alle spalle Fabio Wajngarten. “Abbiamo cenato in Florida a Mar-a-Lago con l’intera delegazione”, ha dichiarato Trump ai giornalisti dell’Ufficio Ovale.

La cena è avvenuta l’8 marzo scorso e quindi solo nei prossimi giorni sarà chiaro se i due leader politici sono positivi al Coronavirus. Trump ha ricordato: “Non so se c’era un addetto stampa. Ma non abbiamo fatto nulla di molto insolito”. Wajngarten in un primo momento ha negato di essere risultato positivo al Covid-19, ora invece è in quarantena volontaria. Il quotidiano locale Estado de S Paulo ha riferito che Bolsonaro è stato testato per il Coronavirus, con risultati attesi nella giornata di oggi. Il governo brasiliano ha anche comunicato con le autorità statunitensi in modo che possano adottare misure di sicurezza. l senatore della Florida Rick Scott, che ha incontrato il signor Bolsonaro a Miami, ha dichiarato intanto di essersi messo in isolamento volontario.

Leggi anche –> Coronavirus, quando sarà pronto il vaccino: novità e tempi di sviluppo