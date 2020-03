Il dramma di Daniela: “Rischiato la vita a causa del Coronavirus” – VIDEO

Il medico Daniela De Rosa racconta in un video il suo dramma: “Ho rischiato la vita a causa del Coronavirus, rispettate le regole”.

Mentre da più parti, anche a livello istituzionale, è una corsa a sottolineare che “non si muore di Coronavirus”, ma che chi non ce l’ha fatta aveva patologie pregresse, ci sono vicende drammatiche, di chi ha vissuto sulla propria pelle il dramma della terapia intensiva. “Ognuno di noi doveva fare la propria parte, inutile prendersela con le istituzioni. Siamo stati tutti colpevoli”, queste le parole di Daniela De Rosa, 43 anni medico veterinario di Savignano Irpino, provincia di Avellino.

Daniela De Rosa e il dramma del Coronavirus: le sue parole sono un monito

La donna ha voluto raccontare con un video la sua tremenda esperienza: quella di una persona che godeva di ottima salute. E che si è trovata improvvisamente ricoverata all’Ospedale San Pio di Benevento, nel reparto di pneumologia. Drammatiche le sue parole: “Sono chiusa in un isolamento da cosi tanti giorni che non li conto più, non posso aprire la finestra e ho contatti solo con i medici. Il Coronavirus mi ha provocato una bruttissima polmonite con grave insufficienza respiratoria. Sono una donna di 43anni che prima di questo episodio godeva di ottima salute e all’improvviso mi sono trovata attaccata a questo respiratore”.

Daniela De Rosa, il cui messaggio è stato rilanciato ed è diventato virale in tutta Italia, non solo spiega che tutti siamo fragili di fronte a questa malattia sconosciuta. Sottolinea anche di trovarsi ricoverata perché qualcuno ha infranto delle disposizioni. L’accusa è rivolta a chi non ha rispettato la quarantena o ha avuto sintomi ma ha fatto finta di nulla. Il medico spiega nel video: “Voglio che mi guardiate negli occhi e nel mio corpo la sofferenza che si ha per provare a combattere questo virus. Ci sono state falle ovunque, ma partiamo da noi e dal senso di responsabilità. Io mi trovo qui per l’atteggiamento di quelle persone incoscienti. Siamo stati tutti colpevoli a diversi livelli e gradi ma soprattutto chi l’ha fatto deliberatamente sapendo di delinquere”.

