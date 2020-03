Guido Brera, chi è: carriera, curiosità e vita privata, moglie e figli

By

Chi è Guido Brera, dirigente d’azienda, finanziere e scrittore: carriera, curiosità e vita privata, moglie Caterina Balivo e figli.

Nato in una famiglia romana, Guido Maria Brera, classe 1969, è figlio di un impiegato di banca e di madre casalinga. Si laurea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, relatore Nazareno Ferri. Dopo la laurea si trasferisce prima a Milano, poi a Londra. A partire da metà anni Novanta, lavora per il gruppo Fineco. Qualche anno dopo, è co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos che opera nel settore del private banking e dell’asset management.

Carriera e curiosità su Guido Brera, marito di Caterina Balivo

Studioso delle teorie economiche di Federico Caffè, alla carriera di dirigente e finanziere affianca la sua passione per la scritture. Esce nel 2014 il suo primo romanzo, I Diavoli. Si tratta di una storia quasi autobiografica, che ispira l’omonima miniserie che ripercorre la trama del libro con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. La miniserie esce nel 2020, prodotta da Sky e Lux Vide hanno prodotto l’omonima miniserie che ripercorre la trama del libro con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.

Nel 2017 scrive in collaborazione con Edoardo Nesi il libro Tutto è in frantumi e danza, edito da La nave di Teseo: si ripercorrono le vicende che vanno dall’avvento della globalizzazione all’elezione di Trump negli Usa, passando per la crisi finanziaria del 2008 e il fallimento della banca Lehman Brothers. Infine, nel 2020 esce il nuovo romanzo La fine del tempo, dove al centro ci sono ancora economia e finanza. Guido Brera è sposato dal 2014 con la conduttrice televisiva Caterina Balivo: hanno due figli, Guido Alberto e Cora. Da un precedente matrimonio ha avuto altri due figli.

