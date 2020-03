Marcello Natali morto di Coronavirus: chi era il medico di Codogno

Morto di Coronavirus Marcello Natali, aveva 57 anni e stava bene: chi era il medico di Codogno, ultima vittima tra gli operatori sanitari.

Si è spento a 57 anni Marcello Natali, medico di famiglia a Codogno, Castelnuovo e Caselle Landi: non aveva a quanto pare particolari patologie pregresse. L’uomo era ricoverato a Milano a causa del Coronavirus e ieri le sue condizioni sembravano leggermente migliorate. Nella notte avrebbe avuto un peggioramento e stamattina è giunta la notizia del suo decesso. Padre di famiglia, il medico era segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi.

Chi era Marcello Natali, l’ultimo medico morto di Coronavirus

Da diversi giorni era risultato positivo al tampone ed era stato ricoverato a Cremona. Visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, si era reso necessario il trasferimento a Milano. Qui era stato intubato in terapia intensiva per una grave polmonite bilaterale. Nato a Bologna, dove aveva studiato e si era laureato in Medicina e chirurgia, da tempo Marcello Natali si era poi trasferito nel lodigiano e a Codogno, dove esercitava e dove viveva con la sua famiglia.

Straziante il ricordo della Fimmg, attraverso il segretario generale Silvestro Scotti: “Ho sperato di poter ridere con lui domani del mio errore sulla sua morte, ho sperato……. non ho più lacrime ciao Marcello Natali amico di sempre, non meritavi questo. Non meritiamo questo”. C’è chi ricorda l’uomo come “un collega sempre disponibile, sempre attento verso i giovani. Ha combattuto fin da subito sul campo, senza mai tirarsi indietro”. Purtroppo i medici sono obbligati a lavorare in condizioni precarie: anche ieri altri due camici bianchi sono deceduti. In tutto, il dato parla di oltre 2.600 operatori sanitari contagiati dal Coronavirus, l’8,3% del totale.

